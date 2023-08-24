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南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

62歲匹茲堡男拒搬遷 與警爆6小時槍戰被擊斃

記者顏伶如／綜合報導
62歲男子哈德森抗拒搬遷令，與匹茲堡警方對峙爆發槍戰，警方大陣仗地調派重裝備警力到現場。(美聯社)
62歲男子哈德森抗拒搬遷令，與匹茲堡警方對峙爆發槍戰，警方大陣仗地調派重裝備警力到現場。(美聯社)

62歲匹茲堡男子哈德森(William Bill Hardison)拒絕配合搬遷令，與警方對峙，爆發長達六小時的槍戰，交火超過百餘發子彈。根據媒體報導，哈德森在23日下午已經死亡。

地方電視台WPXI-TV報導，親戚指出，法院下達搬遷令，要哈德森被搬離坐落於加菲德(Garfield)社區布洛德街(Broad Street)的房子，屋主是哈德森不久前才剛過世的哥哥。

拒絕被驅逐的62歲男子哈德森在屋中與警方對峙，濃煙明顯自窗戶飄出。(美聯社)
拒絕被驅逐的62歲男子哈德森在屋中與警方對峙，濃煙明顯自窗戶飄出。(美聯社)

哈德森的哥哥去世後，房子積欠地產稅而遭欠稅拍賣(tax sale)，新任屋主賣下之後，哈德森拒絕搬走。

警方上午11時左右執行搬遷令但未成功，後來哈德森用各種障礙物把自己堵在屋內，房子則被多支特警隊(SWAT)層層包圍。

哥倫比亞廣播公司(CBS)下午4時40分報導，空拍機在民宅上方攝得畫面顯示，槍手面向下趴在地上，身上有血。大約30分鐘之後，警方則對媒體證實男子已經死亡。

哈德森的兒子威廉‧哈德森(William Hardison)在現場對父親喊話，懇求結束與警方對峙。威廉‧哈德森說：「父親，請投降吧。」他也說：「你有非常愛你的孩子跟孫子，請放下武器。」哈德森的妹妹則擔任警方與哈德森之間的協調者。她對媒體說，哈德森是個好人，曾在美軍服役，最近遭逢哥哥過世打擊。

根據媒體報導，哈德森擁有大量武器與子彈，因此能與警方交火數小時。

親戚則說，哈德森認為自己有權繼續住在哥哥在世時兩人同住的房子。

親戚瑪琳‧瓊斯(Marlene Jones)接受哥倫比亞廣播公司匹茲堡地方電視台訪問時說，哈德森的精神狀況在過去一年裡變得越來越糟糕。她說，哈德森的哥哥過世後把房子留給了哈德森。

WPXI-TV報導，鄰居形容哈德森相當暴力，用寫著「請勿打擾」標語的木板把房子窗戶擋住。

哈德森有犯罪前科，曾因無照攜槍向法院認罪，被判緩刑兩年，也曾因偽造地契而向法院認罪，被判三年緩刑。

槍戰爆發後，警方撤離當地居民。(美聯社)
槍戰爆發後，警方撤離當地居民。(美聯社)

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