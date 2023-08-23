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創紀錄新高…2021年全美有4752名兒童遭槍殺

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
美國兒童因槍擊死亡人數創下紀錄新高。(美聯社)
美國兒童因槍擊死亡人數創下紀錄新高。(美聯社)

根據美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）發表的一項新研究，美國兒童因槍擊死亡人數創下紀錄新高。

路透報導，美國小兒科學會昨天在「小兒科期刊」（Pediatrics）上發表的這項研究，係利用美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）死亡率資料庫統計，結果發現2021年（最新一年的數據）有4752名兒童死於槍枝相關傷害，高於2020年的4368名，以及2019年的3390名。

自2020年以來，槍枝暴力一直是美國兒童死亡首因。

今年稍早，田納西州納希維爾（Nashville）發生校園槍擊事件，造成3名兒童與3名老師死亡。事件發生後，田納西州議員召開一場關於公共安全的特別會議，這項研究也向外發表。

並未參加這項研究的南卡羅來納州兒科醫生兼槍枝暴力預防研究員安德魯斯（Annie Andrews）表示，成為醫生時，「我從未想過我會照顧這麼多身上有彈孔的孩子」。

「事實是，全國每家兒童醫院的兒科加護病房裡，都有遭槍傷的兒童。」

研究進一步指出，非裔兒童約占槍枝凶殺案的67%，而白人兒童約占以槍枝協助自殺案的78%。

納希維爾的范德比大學（Vanderbilt University）大三學生奧默（Iman Omer），同時也是學生促請行動組織（Students Demand Action）反槍枝暴力倡導者。他表示這項研究的結果令人吃驚，但不意外。

她說：「據我所知，田納西州每年都有128名兒童和青少年死於槍枝。」奧默今天前往州議會大廈加入抗議者行列，抗議者要求制定更嚴格的槍枝法令。

田納西州州長比爾李（Bill Lee）認識納希維爾槍擊案中2名遇難的教師，他要求特別會議上的議員支持所謂的「紅旗法」（Red Flag laws），此法目的是防止槍枝落入被視為威脅的人手中，不過他面臨著控制州議會的共和黨同僚抵制。

田納西州槍械協會（Tennessee Firearms Association）在今天發出的聲明中對此表示擔憂，稱「雖然共和黨有些議員表示不會通過紅旗法，但對有損美國憲法第二修正案保護權利的法律，只有更少數人表示不會通過。」

田納西州 槍擊 共和黨

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