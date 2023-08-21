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西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

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西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

中新社／舊金山20日電
西雅圖南部一家水煙店附近發生槍擊案。(取材自https://spdblotter.seattle.gov/)
西雅圖南部一家水煙店附近發生槍擊案。(取材自https://spdblotter.seattle.gov/)

華盛頓州西雅圖市20日發生一起槍擊案，造成3人死亡、6人受傷。 

美聯社援引西雅圖警方的話稱，20日4時30分左右，該市南部一家水煙店附近發生槍擊案。一名22歲男子和一名33歲男子當場死亡，一名30歲女子送醫後重傷不治。該起案件還造成6人受傷，其中一名23歲男子情況危急。

西雅圖時報報導稱，西雅圖警方拒絕透露嫌疑人的數量，但證實已起獲至少5支涉案槍支。截至20日下午，該起槍擊案的原因還未確定，但警方認為這是一起孤立事件。

西雅圖警察局局長阿德里安·迪亞茲20日表示，該起槍擊案反映了今年夏初以來西雅圖「槍支暴力令人不安的趨勢」。他說，雖然在此期間當地槍擊案數量在減少，但單起案件涉及的子彈數量卻在明顯增加。

今年7月，該市發生18起涉及至少20發子彈的槍擊案，其中大多數案件涉及多名槍手。迪亞茲補充說，今年西雅圖警方已經找到4000多枚彈殼。 

西雅圖 槍擊 槍支

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