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警匿證據 密西西比非裔送貨員遭白人父子開槍案 法官裁定審判無效

記者胡玉立／綜合報導
密西西比州居民凱斯父子(中、右)去年1月對非裔男子吉布森所駕駛的聯邦快遞送貨卡車開槍，被控一級謀殺未遂等罪審判案，因警探過失，被法官宣布流審。(美聯社)
密西西比州居民凱斯父子(中、右)去年1月對非裔男子吉布森所駕駛的聯邦快遞送貨卡車開槍，被控一級謀殺未遂等罪審判案，因警探過失，被法官宣布流審。(美聯社)

密西西比州法官17日以警方過失為由，宣布兩名白人男子被控於2022年1月襲擊非裔聯邦快遞送貨司機案，審判無效。法官斯特朗(David Strong)表示，由於布魯克黑文(Brookhaven)警局警探犯下錯誤，他別無選擇，只能做出無效審判決定；這些錯誤是他當法官「17年來首見」。

兩名涉人男子是布蘭登·凱斯(Brandon Case)和他父親格雷戈里·凱斯(Gregory Case)，於2022年1月向非裔男子吉布森(D'Monterrio Gibson)所駕駛的車輛開槍，被控犯下一級謀殺未遂、共謀等罪名；現年25歲的吉布森沒有受傷，但此案很快引發網友對布魯克黑文鎮種族主義的批判。

16日，該鎮警察費爾南多(Vincent Fernando)在陪審團離開法庭時，宣誓承認他之前沒有向檢方或辯護律師提供警方從吉布森處獲取的錄影口供，法官於是提前結束庭審。法官還表示，費爾南多還對被告家中發現的槍枝及在屋外發現的彈殼「不當」作證。

法官宣布審判無效後，吉布森的母親麥克倫登(Sharon McClendon)在法庭上大聲咒罵，和兒子離開法院時，拒絕接受記者採訪。

即將於年底離任的地區檢察官貝茨(Dee Bates)告訴記者，他不同意法官的決定。法院官員表示，由於法官庭期已排滿，年底前不會重新審判。

代表吉布森提出民事訴訟的律師摩爾(Carlos Moore)表示，「審判無效」不僅代表行政挫敗，也延遲為吉布森及其家人「伸張正義」。他已要求司法部民權部門調查布魯克黑文警局不當行為，並呼籲司法部對凱斯父子提起聯邦仇恨犯罪指控。

摩爾指出，「布魯克黑文警局隱瞞了可能至關重要的證據，令人擔憂；我們相信這並非孤立事件，而是更大阻礙模式的一部分。」

摩爾說，吉布森目前仍受僱於聯邦快遞，但正在休工傷補償假。

司法部 非裔 種族主義

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