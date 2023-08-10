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「我開槍打死那個X人」 1月6歲男童槍擊教師案 目擊者證詞曝光

編譯周辰陽／即時報導
美國維吉尼亞州1月發生6歲男童對著教師開槍的事件，根據近日解封的法院文件跟槍響後趕到的目擊者證詞，涉案男童不只自吹自擂，還當場承認「開搶打死」老師。資料照片。（美聯社）
美國維吉尼亞州1月發生6歲男童對著教師開槍的事件，根據近日解封的法院文件跟槍響後趕到的目擊者證詞，涉案男童不只自吹自擂，還當場承認「開搶打死」老師。資料照片。（美聯社）

美國維吉尼亞州1月發生6歲男童槍擊教師事件，根據近日解封法院文件與目擊者證詞，涉案男童不只自吹自擂，還當場承認「開搶打死」老師。

這起事件發生在維州紐波特紐斯市（Newport News, VA）的利奇奈克小學（Richneck Elementary School），華盛頓郵報9日刊登了槍響後趕到的閱讀專家柯瓦克（Amy Kovac）專訪。柯瓦克說，就在這名6歲男童把槍拔出來的時候，她正走近受害教師澤溫爾（Abigail Zwerner）的一年級教室，並在走廊聽到了槍響。

柯瓦克表示，她想著「天哪」。隨後，那間一年級教室的門突然打開，驚慌失措的學生全跑了出來，接著就是手與肩膀中彈而在大量流血的澤溫爾。此時，柯瓦克的本能發揮了作用，走進了教室。

柯瓦克告訴記者，她認得面前的這名6歲男童，自今年年初開始，他就一直是她的一對一閱讀學生。她向調查人員與華郵記者表示，看起來很自豪的男孩說，「我做到了，我開搶打死了那個X人（I shot the b---- dead）」。

當時，男孩就站在課桌旁，把雙臂交叉，一把手槍躺在旁邊的地板上。雖然眼前景象讓人不寒而慄，但她平撫了自己的情緒，用手拉著男孩，把人帶到教室的前方，並且用手機打了緊急報案專線。

根據柯瓦克的自述，她接著坐到澤溫爾的辦公桌，將男孩摟在懷裡，等了3分鐘，直到員警趕過來，這段時間似乎就像永恆，「當我抱著他時，他告訴我，他在前一天晚上拿到了媽媽的槍，並且放進了他的背包。他還告訴我，他只來得及裝一顆子彈」。

當地檢察官3月就曾表示，依法不太可能起訴這名開槍的男童。BBC報導，男童的母親泰勒（Deja Taylor）已陸續被控犯下忽視兒童重罪、輕率留下上膛槍枝以致危害兒童輕罪、持有槍支時非法使用管制物質及購槍時做出虛偽陳述。泰勒將於10月被判刑，可能面臨最高25年的有期徒刑。

維吉尼亞州 華郵 波特

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