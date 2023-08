「我開槍打死那個X人」 1月6歲男童槍擊教師案 目擊者證詞曝光

美國維吉尼亞州 1月發生6歲男童槍擊教師事件,根據近日解封法院文件與目擊者證詞,涉案男童不只自吹自擂,還當場承認「開搶打死」老師。

這起事件發生在維州紐波特 紐斯市(Newport News, VA)的利奇奈克小學(Richneck Elementary School),華盛頓郵報9日刊登了槍響後趕到的閱讀專家柯瓦克(Amy Kovac)專訪。柯瓦克說,就在這名6歲男童把槍拔出來的時候,她正走近受害教師澤溫爾(Abigail Zwerner)的一年級教室,並在走廊聽到了槍響。

