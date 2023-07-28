南卡加油站非裔少年命案 華裔店主律師促停搜商業紀錄

槍擊事件發生後，周瑞克經營的加油站便利店遭到破壞已關閉。(美聯社)

南卡羅來納州 一座加油站便利店華裔店主周瑞克(Rick Chow，音譯)因懷疑一名14歲非裔 少年偷竊店內瓶裝水，與兒子追出店外從身後開槍擊斃該名少年，被控謀殺罪後，其律師日前要求法官終止針對周瑞克商業紀錄的搜查。

里奇蘭郡(Richland County)非裔少年卡馬特-貝爾頓(Cyrus Carmack-Belton)5月28日遭周瑞克槍殺一案激起社區的憤怒與悲痛，該郡近半數人口為非裔。

警方在卡馬特-貝爾頓的遺體附近發現一把槍，但調查人員表示，沒有證據表明該少年曾將槍口指向周瑞克或他的兒子。

檢察官艾普爾·桑普森(April Sampson)本周在聽證會上指出，調查員需要搜查周瑞克與他家人的電腦和其他電子設備，尋找商店的員工手冊與其他文件，可能有助於調查周瑞克平時如何應對入店行竊，以確認他處理卡馬特-貝爾頓行竊時有何不同。

桑普森稱，周瑞克及他的兒子從卡馬特-貝爾頓入店時便跟隨他，對待他的方式與其他顧客有別，而且不符合該店要求員工遵守的規定。

周瑞克的律師斯沃林(Jack Swerling)表示，調查人員已經取得該店唯一的員工手冊，手冊內未提及任何應對店內扒手的商家守則；他還指出，周瑞克身為店主會制定商店守則，但不一定需要遵守。

斯沃林稱，周瑞克的家人已在沒有搜查令的情況下，交出當局想要的資料，指調查人員現在正在尋找他們無法合法取得的物品。他表示，調查員「無權查看這些物品」，包括支票 、銀行帳戶，以及做生意時使用的不同類型資訊。

法官表示，試圖否定證人的可信性不是取得搜查令的合理理由，即使調查人員找到要追捕扒手的規定，法官也無法肯定是否能當作搜查所需的可能犯罪證明。他也表示，從未被要求停止搜查令，這一問題通常由下級法院處理。