猶太教堂血案 兇手要求開棺驗父親DNA 證明有精神病家族史

2018年賓州匹茲堡生命之樹猶太會堂槍擊案，導致11人死亡。(美聯社)

2018年賓州匹茲堡生命之樹(Tree of Life)猶太 會堂槍擊案兇手鮑爾 斯(Robert Bowers)的被告律師，25日請求法院下令挖出鮑爾斯去世已久的父親屍體，進行DNA檢測，澄清他有精神分裂症家族史。預料檢方將反對挖掘屍體。

現年50歲的被告卡車司機鮑爾斯，2018年犯下全國反猶太主義最嚴重槍擊案，殺害11人死亡。6月他被判犯下63項刑事罪，聯邦陪審團13日認定他符合判死刑資格；現在須決定量刑是否判死刑，或終身監禁且不得假釋。

被告鮑爾斯試圖證明自己有精神疾病家族史，並提出他父親蘭德爾·鮑爾斯(Randall Bowers)被診斷患有精神分裂症的證據；1979年蘭德爾·鮑爾斯在他犯下的強姦案受審前夕自殺身亡。被告如今辯稱自己也患有精神分裂症，誤以為猶太人對白人進行種族滅絕，因此向猶太教堂開槍，試圖逃過被判重刑。

上周審判時，聯邦檢察官對這對父子的親子 關係提出質疑。被告因此要求法官下令將父親屍體挖出來進行DNA測試，以澄清親子關係。

被告辯稱，檢方積極爭辯蘭德爾·鮑爾斯是否是他的生父，這表示檢方也相信親子關係意義重大。被告並指責檢方試圖破壞鮑爾斯精神疾病的遺傳基礎。

被告曾聘請的心理健康專家作證，指被告鮑爾斯患有嚴重精神分裂症，症狀包括妄想和幻覺。但為檢方作證的神經科醫生，對鮑爾斯患有精神分裂症提出異議，並指精神疾病似未在襲擊中發揮作用。

被告請陪審團饒他一命，還想證明他童年飽受虐待忽視，青少年時多次威脅或試圖自殺。檢方則表示，被告鮑爾斯出於對猶太人的仇恨，花了半年策劃該案。