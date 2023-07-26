我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

猶太教堂血案 兇手要求開棺驗父親DNA 證明有精神病家族史

記者胡玉立／綜合報導
2018年賓州匹茲堡生命之樹猶太會堂槍擊案，導致11人死亡。(美聯社)
2018年賓州匹茲堡生命之樹猶太會堂槍擊案，導致11人死亡。(美聯社)

2018年賓州匹茲堡生命之樹(Tree of Life)猶太會堂槍擊案兇手鮑爾斯(Robert Bowers)的被告律師，25日請求法院下令挖出鮑爾斯去世已久的父親屍體，進行DNA檢測，澄清他有精神分裂症家族史。預料檢方將反對挖掘屍體。

現年50歲的被告卡車司機鮑爾斯，2018年犯下全國反猶太主義最嚴重槍擊案，殺害11人死亡。6月他被判犯下63項刑事罪，聯邦陪審團13日認定他符合判死刑資格；現在須決定量刑是否判死刑，或終身監禁且不得假釋。

被告鮑爾斯試圖證明自己有精神疾病家族史，並提出他父親蘭德爾·鮑爾斯(Randall Bowers)被診斷患有精神分裂症的證據；1979年蘭德爾·鮑爾斯在他犯下的強姦案受審前夕自殺身亡。被告如今辯稱自己也患有精神分裂症，誤以為猶太人對白人進行種族滅絕，因此向猶太教堂開槍，試圖逃過被判重刑。

上周審判時，聯邦檢察官對這對父子的親子關係提出質疑。被告因此要求法官下令將父親屍體挖出來進行DNA測試，以澄清親子關係。

被告辯稱，檢方積極爭辯蘭德爾·鮑爾斯是否是他的生父，這表示檢方也相信親子關係意義重大。被告並指責檢方試圖破壞鮑爾斯精神疾病的遺傳基礎。

被告曾聘請的心理健康專家作證，指被告鮑爾斯患有嚴重精神分裂症，症狀包括妄想和幻覺。但為檢方作證的神經科醫生，對鮑爾斯患有精神分裂症提出異議，並指精神疾病似未在襲擊中發揮作用。

被告請陪審團饒他一命，還想證明他童年飽受虐待忽視，青少年時多次威脅或試圖自殺。檢方則表示，被告鮑爾斯出於對猶太人的仇恨，花了半年策劃該案。

鮑爾 猶太 親子

上一則

詹皇18歲兒子練球心跳驟停 緊急送醫後情況穩定

下一則

哈佛招生疑優惠校友、捐款金主 教育部展開民權調查
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

Lowe's自助結帳「漏掃」499元烤肉架 賓州議員被控偷竊

Lowe's自助結帳「漏掃」499元烤肉架 賓州議員被控偷竊
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
猶太會館11死槍案 兇嫌精神病辯護不成 可判死刑或終身監禁

猶太會館11死槍案 兇嫌精神病辯護不成 可判死刑或終身監禁
不知車內有男童 偷車賊在三條街後棄車被捕

不知車內有男童 偷車賊在三條街後棄車被捕

熱門新聞

法官21日判決，旅美刑事鑑識專家李昌鈺針對「偽造一起謀殺案證據」負有責任，導致康乃狄克州兩名本沒有犯下謀殺的男子入獄數十年。美聯社

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

2023-07-22 10:39
小貓Bean因為一個表情在網路爆紅。(擷自bean_posts@TikTok)

小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱

2023-07-23 10:38
美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
美國知名連鎖速食店漢堡王。(路透)

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

2023-07-20 10:31
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

2023-07-24 11:50
勁球(Powerball)19日開獎，頭獎彩券在加州南部賣出。(美聯社)

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

2023-07-20 01:38

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大