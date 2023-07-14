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猶太會館11死槍案 兇嫌精神病辯護不成 可判死刑或終身監禁

記者張聲肇／綜合報導
聯邦法院陪審團13日宣布，2018年犯下匹茲堡猶太會館11人命案的鮑爾斯符合死刑條件，審判庭將決定判處死刑或終身監禁。(美聯社)
聯邦法院陪審團13日宣布，2018年犯下匹茲堡猶太會館11人命案的鮑爾斯符合死刑條件，審判庭將決定判處死刑或終身監禁。(美聯社)

匹茲堡聯邦法院陪審團13日宣布，2018年在猶太會館槍殺11人的兇嫌鮑爾斯(Robert Bowers)以精神病為由的抗告不成立，符合死刑條件；審判庭下一步將決定被告將被判處死刑或終身監禁。

鮑爾斯的律師以被告有精神疾病為由，辯稱有精神病又有幻想症的人沒有能力產生殺人意願，因此不符合「死刑犯」資格。鮑爾斯認為，殺死越多幫助他人移民到美國的猶太人越好，白人才不會被「種族屠殺」。

現年50歲的鮑爾斯2018年犯案時，不但殺死11名教會信徒，也射傷另兩名信徒和五名警察。法院已確認，檢方起訴他的63條罪名，包括仇恨殺人罪以及妨礙宗教自由致死罪，全部成立。

檢方指出，鮑爾斯犯案籌畫了六個月，用AR-15半自動步槍等武器「大規模屠殺」猶太裔之前，就不斷以言詞攻擊猶太人；犯案後，還後悔沒殺死更多人。僅憑這兩點，就足以證明他完全符合法律對「殺人意圖」的定義。

陪審團團員辯論不到兩小時，就做出符合檢方要求的判決，不接受律師的辯護理由。

陪審團宣讀判決時，鮑爾斯一如既往，面無表情；血案倖存者和受害人家屬則尊重法官的要求，未做太過情緒性反應。

幫助受害人遺族的「10.27(生命之樹猶太會館慘案日)療癒夥伴協會」會長范斯坦(Maggie Feinstein)說，「11條生命從我們身邊被奪走快五年了。他們都是家人、朋友、鄰居所深愛、所珍惜的人。他們再也無法為自己發聲，所以將由家人替他們發聲。」

大匹茲堡地區猶太聯盟主席芬可斯坦(Jeffrey Finkelstein)說，聯盟對死刑沒有立場，倖存者以及受害人家屬不盡然都同意處死兇手，不過，不同意辯護律師拿嫌犯心理不健康以致殺人不後悔的說法替殺人兇手辯解。

芬可斯坦說，「這就是反猶太行為，不是精神病的問題。」

猶太 鮑爾 移民

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