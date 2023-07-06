費城槍殺5人 40歲嫌犯過堂稱替天行道

涉嫌3日晚間在費城犯下五死四傷槍案的40歲男子卡瑞克爾，在社媒上貼出身穿女裝的自拍照。(費城6abc電視台截頻)

40歲男子卡瑞克爾(Kimbrady Carriker)涉嫌3日晚在費城 金塞辛(Kingsessing)開槍濫射造成五死四傷，被捕後遭謀殺罪起訴，5日上午過堂。檢方在庭上指出，卡瑞克爾作案之前在家裡留下遺書，室友則透露卡瑞克爾案發前幾天開始變得焦躁，在家裡穿著防彈背心。

卡瑞克爾遭五項謀殺罪起訴，其他起訴罪名包括殺人未遂、加重攻擊重、非法執槍、沒有執照卻在公共場所攜武等。根據檢警調查，卡瑞克爾先在一處民宅裡開槍打死一名男子，然後在街頭掃射造成四人死亡，被警方包圍在巷弄之後才投降而被捕。受傷民眾為年僅2歲、13歲的兒童，另外有一名2歲男童與33歲婦女則因玻璃破碎而受傷。

費城地方檢察官 辦公室兇殺案及非致命槍擊 案小組(Homicide and Non-Fatal Shooting Unit)督導裴斯卡托爾(Joanne Pescatore)5日在記者會上說，卡瑞克爾作案前幾天變得易怒，室友的因應方式就是盡量躲著他。

對於媒體詢問卡瑞克爾犯下槍擊案是否與心理健康有關，費城區域檢察官克拉斯納(Larry Krasner)拒絕評論，僅表示辯方律師應該會要求對嫌犯進行精神鑑定。

檢方前往卡瑞克爾住處搜索之後，起出一把手槍、一份日期註記6月23日的遺書以及其他物證，但不願透露卡瑞克爾是否預謀犯案的細節。

費城詢問報引述消息人士報導，卡瑞克爾被捕後對警方聲稱，開槍濫殺是為了「協助政府當局正視費城的槍枝暴力危機」，並稱「上帝將派遣更多人來幫忙完成任務」。

消息人士說，卡瑞克爾落網的第一時間，稱讚逮捕他的員警表現極佳，還說在幾條街的範圍裡開槍濫殺是想幫忙警方，因為「這些人跑出來殺人」。