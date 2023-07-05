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伊州國慶7死48傷槍擊案周年 倖存者和社區努力走出傷痛

記者胡玉立／綜合報導
伊利諾州海蘭公園市七死48傷的國慶遊行槍擊案滿周年，當地居民4日舉行健走來紀念罹難者，也試圖走出傷慟。(美聯社)
伊利諾州海蘭公園市七死48傷的國慶遊行槍擊案滿周年，當地居民4日舉行健走來紀念罹難者，也試圖走出傷慟。(美聯社)

伊利諾州海蘭公園市(Highland Park)去年國慶日遊行時發生大規模槍擊案，導致7人死亡，48人受傷，時隔一年，槍擊案倖存者和當地社區仍在試圖復元中。

該鎮市長在參院委員會作證時曾表示，悲劇發生後，每天有近1200人到當地高中尋求心理諮詢；受害者支持專家也警告，「有些人將永遠需要諮商。」

現年63歲的希拉·古特曼(Sheila Gutman)是倖存者之一，曾任助理州檢察官的她在槍擊案中被打碎腳踝，住院52天，歷經八次手術，差點被截肢，迄今已365天，仍無法走路。

古特曼在漫長艱苦的康復過程中，開始理解海蘭公園的集體創傷究竟有多深。她向華盛頓郵報表示，「那天奔逃的人在離開時，都背負發自內心的恐懼。這是一種非常孤立、可怕和不確定的經歷；但我會沒事的。」

截至4日為止，全國有逾345個城鎮發生過傷者逾4人的槍擊事件。古特曼因親眼目睹倖存者的焦慮和內疚，激發了她助人的動力；「我知道我可以成為更好的鄰居、公民、維權者，因為我參與了這件事，」她說。

在槍擊案發生後為受害者、倖存者和家屬提供心理健康援助的Aftermath聯合創始人佩切特(Kathryn Pechette)表示，「我們意識到，大規模槍擊案不會在最後一顆子彈射出後結束。」專門研究創傷並提供大力支持的紐約心理治療師菲利普斯(Suzanne Phillips)表示，「同情是一回事，試著找出助人的方法，才是重要的。」

古特曼說，現在的她是擁有共同經歷的成員之一，隨之而來的是責任；她希望自己可以協助槍枝暴力倖存者應對長期的餘波盪漾。

而面對槍擊周年日，古特曼和家人選擇在愛和歡笑中度過這一天。她說：「我們需要的就是在一起。」

槍擊 參院 心理健康

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