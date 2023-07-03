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街坊派對 巴爾的摩2死28傷 目擊者：宛如戰場

編譯陳韻涵／綜合2日電
巴爾的摩2日凌晨一處社區的街坊派對發生大規模槍擊案後，警方封鎖現場進行調查。(美聯社)
巴爾的摩2日凌晨一處社區的街坊派對發生大規模槍擊案後，警方封鎖現場進行調查。(美聯社)

馬里蘭州巴爾的摩2日凌晨一處社區的街坊派對變調，淪為大規模槍擊案現場，已知至少兩人死亡、28人受傷，目擊者形容現場「宛如戰場」。

另外，堪薩斯州威契塔市(Wichita)夜店2日凌晨也發生槍擊案，造成七人遭槍擊受傷，另有兩人在慌亂逃竄時遭踩踏受傷，警方在現場查獲四把槍枝，已逮捕一名嫌疑犯。

巴爾的摩警察局代理局長沃利(Richard Worley)在記者會上表示，警方2日凌晨12時30分左右接到多通報案電話，稱布魯克林區(Brooklyn)一場街坊派對發生槍擊案，「員警抵達格瑞特納路(Gretna Court)800號街區後，發現多人中彈」。

馬里蘭州巴爾的摩2日凌晨街坊派對變調，淪為大規模槍擊案現場，已知至少兩人死亡、2...
馬里蘭州巴爾的摩2日凌晨街坊派對變調，淪為大規模槍擊案現場，已知至少兩人死亡、28人受傷，目擊者形容現場「宛如戰場」。(美聯社)

警方表示，已知兩人死亡，分別是當場喪命的18歲少女和送醫不治的20歲青年，另有28人受傷，多人送醫治療，其中三人性命垂危。

沃利表示，受害者年齡介於13歲到32歲之間，所有人都受到槍傷，其中約14人未滿18歲。

巴爾的摩2日凌晨一處社區的街坊派對發生大規模槍擊案後，警方封鎖現場進行調查。(美...
巴爾的摩2日凌晨一處社區的街坊派對發生大規模槍擊案後，警方封鎖現場進行調查。(美聯社)

目擊者表示，案發當時有數百人聚集在此參加「布魯克林日」活動，與會者起初誤把槍聲認為是煙火爆炸聲，至少聽見20至30聲響後；另有目擊者形容，現場「宛如戰場」。

非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)表示，這是美國今年內至少第337起大規模槍擊案，其定義為單一槍擊事件造成四人以上傷亡，不含兇手。

警方尚未逮捕任何嫌疑犯，巴爾的摩市長史考特(Brandon Scott)譴責「這宗慘劇不該發生」，形容兇手「魯莽且膽小的行徑」。

堪薩斯州威契塔市老城區的City Nightz夜店2日凌晨12時58分也發生槍擊案與踩踏事件，已知七人遭槍擊受傷，另有一名30歲女性和31歲男性遭踩踏受傷送醫。

威契塔警局組長莫瑟斯(Aaron Moses)表示，現場找到至少四把槍，據信槍手不只一人，其中一名嫌犯被捕，警方正在調查其作案動機。

莫瑟斯說，巡邏員警「聽到事發夜店中有騷動，很多人奪門而出」，「已知七名槍傷受害者，兩人遭踩踏受傷，我們推斷所有受傷情況都發生在夜店裡」。

堪薩斯州威契塔市老城區City Nightz夜店2日凌晨也發生槍擊案，已知七人遭...
堪薩斯州威契塔市老城區City Nightz夜店2日凌晨也發生槍擊案，已知七人遭槍擊受傷，另有兩人在慌亂中遭踩踏受傷送醫。(美聯社)

槍擊 堪薩斯州 布魯克林

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