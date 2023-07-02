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巴爾的摩社區派對爆槍擊案2死28傷 約14傷患是孩童

中央社／巴爾的摩2日綜合外電報導
巴爾的摩2日凌晨發生大規模槍擊案。(美聯社)
巴爾的摩2日凌晨發生大規模槍擊案。(美聯社)

美國警方表示，馬里蘭州最大城市巴爾的摩今天一場社區派對發生大規模槍擊事件，造成2人喪生和28人受傷，傷者包括約14名孩童。

路透社報導，警方告訴記者，一名18歲女子和一名20歲男子遭槍殺，到今天下午還有9人因槍傷在醫院接受治療，其中數人情況危急。

巴爾的摩警局代理局長沃利（Richard Worley）表示，傷者中約有14人年齡在18歲以下，警方目前仍在設法確認受害者的年齡。

他也表示，警方還在搜捕數名犯案嫌犯，並呼籲社會各界提供相關資訊或影片。

沃利說：「我們確信犯嫌不只一人。我們不知道有多少人。」

這起慘劇震撼位在首都華盛頓特區北方64公里的巴爾的摩市，因為時間正值7月4日國慶日長週末假期的開始，而美國人通常會在這個節日舉行遊行和烤肉活動，還有放煙火。

媒體報導，這起槍擊事件發生在午夜過後不久，地點在巴爾的摩布魯克林社區（Brooklyn Homes）舉行街區派對之處，大約有數百民眾參與這項活動。

目擊者告訴福斯45電視台（Fox 45），他們聽到20到30次槍聲。

巴爾的摩市長史考特（Brandon Scott）譴責這起槍擊案，他在案發現場告訴記者：「這宗徹頭徹尾的慘劇不應發生。」

史考特表示：「我們的街頭非法槍枝氾濫，不該擁槍的人卻能把槍弄到手，本案再度凸顯這種情形的影響，以及有必要處理。」

美聯社報導，堪薩斯州今天凌晨也有一家夜店發生槍擊事件，警方表示，有7人遭槍傷，另兩人因踩踏事件受傷送醫，據信有數人開槍，其中一名嫌犯被捕。

槍擊 堪薩斯州 布魯克林

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