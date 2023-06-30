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佛州帕克蘭高中血案逃離現場 前校警判無罪

編譯周芳苑／綜合29日電
被指在佛州瑪喬麗·史多曼·道格拉斯高中屠殺案發生時無作為的前校警彼特森(左)，29日被判無罪後，握拳哭泣。(美聯社)
被指在佛州瑪喬麗·史多曼·道格拉斯高中屠殺案發生時無作為的前校警彼特森(左)，29日被判無罪後，握拳哭泣。(美聯社)

佛州帕克蘭地區(Parkland)瑪喬麗·史多曼·道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)2018年發生校園槍擊血案造成14死，前校警被控多項罪名29日全部不成立，獲判無罪。

校園血案發生後，2019年內部調查發現，現年60歲的前校警彼特森(Scot Peterson)在學生受攻擊時撤退而被指控。彼特森聲稱沒有聽到槍聲，但檢察官指陳，彼特森是在布勞沃德警長辦公室(Broward Sheriff's Office)工作30年的老手，竟做出虛假陳述。

彼特森在內部調查公布後被解雇，但不認罪。法官宣讀判決時，彼特森伏桌抽泣。

布勞沃德郡檢察官辦公室(Broward County State Attorney's Office)助理州檢察官戈麥斯(Kristen Gomes)在終結辯論中說，彼特森未採取行動搜尋並面對槍手，他讓一個不受限制的殺手在接下來4分15秒內在大廳閒逛。

彼特森的律師艾格拉什(Mark Eiglarsh)辯稱，彼特森成了代罪羔羊。他在終結辯論時說，彼特森無法準確判斷槍聲來源，其他許多學生和老師也無從研判。

如果所有罪名都成立，彼特森將被關押在州監獄裡最多95年並失去退休金

當被問及彼特森是否考慮對警方提出民事訴訟，艾格拉什拒絕回應，只表示將在事後調查一切。

彼特森在判決後告訴記者，他重獲生命。校園血案遇害教師比格爾(Scott Biegel)的母親對此猛烈抨擊，她說：「我無法讓我兒子重拾生命。」這位母親說，於法，彼特森不必負責，但要負起道德責任。彼特森表示願跟受害家庭坦誠相談，但比格爾的母親堅稱不接受。她說：「我不會和他說話並免除他的道德負罪感。想都別想。」

兇手克魯茲(Nikolas Cruz)之前在發生血案的高中就讀，去年認罪後被判終身監禁，罪名包括17項一級謀殺罪和17項一級謀殺未遂。

檢察官 退休金 佛州

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