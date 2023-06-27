誤認遭挾持 女子槍殺優步車司機

遭女乘客射殺的優步司機皮耶德拉。(GoFundMe網站)

警方表示，肯塔基州 一名女子在德州 西部搭乘優步車(Uber)，誤以為自己被劫持、要被載去墨西哥 ，而開槍射殺司機，目前這名女子已遭控罪。

美聯社報導，菲比‧柯帕斯(Phoebe Copas)上周開槍射殺52歲的優步司機皮耶德拉(Daniel Piedra Garcia)，已被控謀殺罪，被關押在德州艾爾帕索(El Paso)監獄。

警方表示，這起槍擊案發生在16日，皮耶德拉載柯帕斯到艾爾帕索市東南方很遠的地方，來自肯塔基州湯普金斯維爾(Tompkinsville)的柯帕斯要到當地會男友。

警方移送書寫道，搭車過程中，柯帕斯看到路牌寫著「墨西哥華雷斯」(Juarez, Mexico)，以為自己遭到劫持，被載到墨西哥，便由手提包拿出手槍，往皮耶德拉腦袋開槍，汽車隨即失控撞入路旁護欄，在高速公路入口前停下來。艾爾帕索位在美、墨邊界，對面便是華雷斯。

移送書寫道，撞車地點並沒有「緊臨橋梁、入境港或其他立即可到墨西哥的入口處」。

警方新聞稿寫道，「調查結果並不支持發生劫持，皮耶德拉沒有偏離柯帕斯的目的地」。警方指控說，柯帕斯開槍後，還先拍照，轉發給她男友。

皮耶德拉先送醫急救，幾天後醫生們表示他不可能復元，故家屬決定拔管。

皮耶德拉的外甥女蒂蒂‧羅培茲(Didi Lopez)表示，舅舅是努力工作的人，為人風趣，脾氣一直很好，看到他人消沉時都會幫忙解憂。

柯帕斯被拘留，保釋金定為150萬元；她原先被控加重傷害罪名，皮耶德拉過世後，罪名升級為謀殺。

羅培茲表示，柯帕斯應該先開口發問，而非全憑衝動，做了魯莽決定，畢竟她不僅毀了皮耶德拉一家的生活，自己的一生也搭賠進去。

皮耶德拉的家屬在GoFundMe網站發起募款，貼文表示全家都靠他養家活口；他在上一個工作受傷，最近才恢復工作。