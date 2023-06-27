我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

誤認遭挾持 女子槍殺優步車司機

編譯潘勛／綜合26日電
遭女乘客射殺的優步司機皮耶德拉。(GoFundMe網站)
遭女乘客射殺的優步司機皮耶德拉。(GoFundMe網站)

警方表示，肯塔基州一名女子在德州西部搭乘優步車(Uber)，誤以為自己被劫持、要被載去墨西哥，而開槍射殺司機，目前這名女子已遭控罪。

美聯社報導，菲比‧柯帕斯(Phoebe Copas)上周開槍射殺52歲的優步司機皮耶德拉(Daniel Piedra Garcia)，已被控謀殺罪，被關押在德州艾爾帕索(El Paso)監獄。

警方表示，這起槍擊案發生在16日，皮耶德拉載柯帕斯到艾爾帕索市東南方很遠的地方，來自肯塔基州湯普金斯維爾(Tompkinsville)的柯帕斯要到當地會男友。

警方移送書寫道，搭車過程中，柯帕斯看到路牌寫著「墨西哥華雷斯」(Juarez, Mexico)，以為自己遭到劫持，被載到墨西哥，便由手提包拿出手槍，往皮耶德拉腦袋開槍，汽車隨即失控撞入路旁護欄，在高速公路入口前停下來。艾爾帕索位在美、墨邊界，對面便是華雷斯。

移送書寫道，撞車地點並沒有「緊臨橋梁、入境港或其他立即可到墨西哥的入口處」。

警方新聞稿寫道，「調查結果並不支持發生劫持，皮耶德拉沒有偏離柯帕斯的目的地」。警方指控說，柯帕斯開槍後，還先拍照，轉發給她男友。

皮耶德拉先送醫急救，幾天後醫生們表示他不可能復元，故家屬決定拔管。

皮耶德拉的外甥女蒂蒂‧羅培茲(Didi Lopez)表示，舅舅是努力工作的人，為人風趣，脾氣一直很好，看到他人消沉時都會幫忙解憂。

柯帕斯被拘留，保釋金定為150萬元；她原先被控加重傷害罪名，皮耶德拉過世後，罪名升級為謀殺。

羅培茲表示，柯帕斯應該先開口發問，而非全憑衝動，做了魯莽決定，畢竟她不僅毀了皮耶德拉一家的生活，自己的一生也搭賠進去。

皮耶德拉的家屬在GoFundMe網站發起募款，貼文表示全家都靠他養家活口；他在上一個工作受傷，最近才恢復工作。

墨西哥 德州 肯塔基州

上一則

北卡特許學校女學生只能穿裙 違憲

下一則

麻州3老人在家被刺死 兇手疑強闖
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

懷疑被綁架去墨西哥 女乘客朝優步司機頭開槍

懷疑被綁架去墨西哥 女乘客朝優步司機頭開槍
墨西哥發現馬雅古城遺跡 疑是千年前重要樞紐

墨西哥發現馬雅古城遺跡 疑是千年前重要樞紐
遊民住房補助 亞當斯槓上市議會

遊民住房補助 亞當斯槓上市議會
MLB／單場飆16K 白襪林恩仍吞敗…創近110年紀錄

MLB／單場飆16K 白襪林恩仍吞敗…創近110年紀錄

熱門新聞

新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

2023-06-22 21:27
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

2023-06-22 22:47
從今年4月1日以來，全美22州累計將近130萬人已經失去白卡，接下來低收入民眾失去白卡的狀況恐將持續擴大。美聯社

4月迄今已有130萬人失去白卡 波及範圍恐持續擴大

2023-06-21 09:47
住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)

謀害劉憶佳兇嫌喜歡亞洲女 案發前還在跟女網友聊天

2023-06-22 22:02

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話