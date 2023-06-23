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男非法擁槍判27年上訴 最高院維持原判

記者張聲肇／綜合報導
非法擁槍遭判27年徒刑的瓊斯不服裁決上訴到最高法院，最高院22日以6票對3票裁定維持下級法院原判決。圖為安全人員在高院外管制進出。(歐新社)
非法擁槍遭判27年徒刑的瓊斯不服裁決上訴到最高法院，最高院22日以6票對3票裁定維持下級法院原判決。圖為安全人員在高院外管制進出。(歐新社)

因非法擁槍遭判27年監禁的瓊斯(Marcus DeAngelo Jones)認為輕刑重判，上訴到最高法院，高院22日以6：3票判決維持原判。

2019年，瓊斯被判重刑，因為他違犯了「有犯罪前科的人不得擁槍」的聯邦法律。法官宣判前強調，提告檢察官，必須證明被告明知自己依法不能持槍。

瓊斯不服，上訴說他應被賦予推翻原判的機會。上訴法院判決他敗訴，理由倒不是非法擁槍就應遭重判，而是定讞犯何時才能喊冤上訴的「時機」問題。

瓊斯2000年因自己有重罪前科，依法不能擁有槍械，仍故意持槍，遭判重刑定讞。他的律師辯稱，他以為自己的犯罪前科已消失，法律不再禁止他持槍。

大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在多數意見書上寫道，已經用盡上訴機會的人既然走完上訴之路，就不能要求「再給我一次機會」，不能因為法院定罪之後，有利的法律出爐，就要求根據新法重審。

湯瑪斯說，限制上訴次數的聯邦法律1996年公布實施以來，僅出現過兩個不受這條法律限制的例外，其一是因為有新事證，另一例外則是最高院對自己審決時援引的憲法條文，提出新的解釋。

多數聯邦上訴法院大概會讓瓊斯有重審的機會，但湯瑪斯說，如果上訴法院准許他重審，那就等於在玩弄1996年制訂的「反恐與有效死刑法」中限制上訴次數的條款。

三名持反對意見的大法官卻認為，最高院不給瓊斯重審機會的判決會造成「令人不安的結果」。

大法官傑克森說，國會制定限制上訴條例，用意是要讓定罪犯有機會獲得「理性、有序」的司法檢討，最高院最近多次駁回定讞罪犯上訴，連同瓊斯上訴案，把這條法律變得「毫無目的」。

高院 大法官 檢察官

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