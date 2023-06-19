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血腥六月節 芝加哥購物中心、西雅圖露營區…多地槍響6死42傷

編譯陳韻涵／綜合18日電
芝加哥郊區一處購物中心的停車場18日凌晨發生槍擊案，造成一人死亡、20多人受傷。圖為案發後，警方封鎖現場進行調查。(美聯社)
芝加哥郊區一處購物中心的停車場18日凌晨發生槍擊案，造成一人死亡、20多人受傷。圖為案發後，警方封鎖現場進行調查。(美聯社)

全美各地在上周末發生多起槍枝暴力案件，已知至少42人中彈、六人喪生，其中伊利諾州一場六月節(Juneteenth)慶祝活動變調，芝加哥郊區一場派對發生槍擊案，造成20多人受傷、一人死亡。

伊州這場派對槍擊案18日凌晨12時30分發生在楊柳溪(Willowbrook)的金銀花道(honeysuckle Lane)83號公路附近的一家購物中心的停車場。

目擊者表示，超過300人齊聚慶祝六月節，沒想到歡慶氣氛轉趨暴戾。 

杜佩琪郡(DuPage)警長辦公室表示，一人死亡、至少20人中彈，至少一名傷者情況危急 ，其他人輕微擦傷。

目擊者瑪希拉‧艾佛瑞(Markeshia Avery)表示，這原本是六月節慶典，「我們聽到槍響，我們就地掩蔽直到槍聲平息，後來又出現槍響，我們四散各處。」 

緊急救護人員在槍擊案後迅速抵達現場救援，大批警力時至凌晨5時30分還在現場調查，目前尚無人落網，警方也未宣布進一步消息。

芝加哥這場槍擊案只是18日父親節與19日六月節前夕多場槍擊案之一，密蘇里州聖路易市18日清晨的槍擊案造成一名青少年死亡，另有至少十名青少年受傷。

聖路易市都會警察局表示，18日凌晨1時45分在華盛頓大道與第14街交叉口發生槍擊案，目擊者表示，槍擊案在一棟建築物內爆發。其中一名青少年當場死亡，受害者姓名與傷勢未公布。

另外，華盛頓州露營區17日晚的音樂會也傳出槍響，造成兩人死亡、三人受傷，警方已逮捕嫌疑犯。

華盛頓州這場槍擊案發生在西雅圖東方約149哩的喬治鎮附近一處露營區，幾百公尺外的峽谷圓形劇場(Gorge Amphitheater)有數千人參加音樂節活動。

當局昨晚8時30分接獲報案，稱有人持槍在露營區對群眾開槍，槍手與執法人員對峙後遭槍傷被捕。音樂會槍擊案發生後，主辦單位宣布18日的活動取消。

另在賓州朱尼亞塔郡(Juniata)17日下午12時45分發生襲警事件，一名男子在路易斯鎮(Lewistown)和州警駁火，一名州警重傷送醫，警方下午3時在數哩外找到嫌犯並爆發槍擊，男子被擊斃，另一名州警殉職。

南加州17日半夜也發生池畔派對變調的槍案，造成八人受傷，傷者年齡介於16歲到24歲不等，其中兩人重傷。

槍擊 華盛頓州 芝加哥

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