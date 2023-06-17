匹茲堡猶太堂11死被槍殺血案 兇嫌63罪成立

遭到攻擊的匹茲堡猶太「生命之樹」會堂，路旁的11顆六角大衛之星分別代表每一位不幸消逝的生命。(美聯社)

2018年10月27日，匹茲堡猶太 會堂「生命之樹」(Tree of Life)安息日(Sabbath)早晨遭到槍手持AR-15步槍闖入濫射，共有11人遇難，成為美國歷史上猶太人遭遇死傷最慘重的攻擊事件，曾經發表仇視猶太人言論的兇嫌卡車司機鮑爾 斯(Robert Bowers)16日被陪審團裁決63項控罪全部成立。

聯邦法院日前開庭不久，50歲的鮑爾斯便透過辯護律師坦承罪行，陪審團未來幾周將決定是否判處鮑爾斯死刑，或處以終身監禁不得假釋。

陪審團在兩天期間共計討論五小時，對鮑爾斯定罪達成一致協議。身穿深色毛衣、藍色襯衫的鮑爾斯聆聽判決時並無反應。這起槍擊的數名倖存者、受害者親屬則坐在法庭旁聽席。法官宣讀「有罪」數十次之多，旁聽席不時傳出啜泣聲。

鮑爾斯被起訴的63罪包括仇恨犯罪致死、妨礙宗教自由致死；他的辯護律師曾向聯邦檢察官 交涉，希望以認罪交換終身監禁，不過檢方並未接受。檢察官決定讓案件進入審訊，並對鮑爾斯求處死刑，檢方的決定獲得絕大多數受害者家屬支持。

槍擊案倖存者之一、「生命之樹」猶太祭司邁爾斯(Jeffrey Myers)在書面聲明中說：「感謝上帝讓我們看到這一天。我要感謝奮不顧身衝進現搶場救我的警察，還有在法院裡為了我禱告權利據理力爭的聯邦檢察官。」

檢察官15日指出，鮑爾斯曾在網路發表仇恨猶太人及猶太會堂的言論，只因為受害者的宗教信仰，就把猶太教信徒進行敬拜儀式的殿堂，變成開槍濫殺的「狩獵場」。

聯邦檢察官哈恩(Mary Hahn)在法庭上一一讀出11名死者的姓名，請求陪審團讓被告對其所作所為承擔責任，「讓他為那些已經無法作證的受害者承擔責任」。