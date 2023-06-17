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佛蒙特州男為數百萬遺產殺母 獄中候審期死亡

記者顏伶如／綜合報導
遭控為了數百萬元遺產而殺害母親的29歲佛蒙特州男子卡爾曼，在獄中等候審判期間死亡，死因未公布。圖為卡爾曼2019年出庭時的照片。(美聯社)
遭控為了數百萬元遺產而殺害母親的29歲佛蒙特州男子卡爾曼，在獄中等候審判期間死亡，死因未公布。圖為卡爾曼2019年出庭時的照片。(美聯社)

聯邦官員指出，遭控為了數百萬元遺產而在新英格蘭海岸殺害母親的29歲佛蒙特州男子卡爾曼(Nathan Carman)，在獄中等候審判期間已經死亡，但聯邦官員未說明死因。

卡爾曼涉嫌2016年9月安排與住在康乃狄克州米德爾(Middletown)的母親琳達‧卡爾曼(Linda Carman)一同出海釣魚，卻將母親殺害並聲稱沉船。琳達‧卡爾曼屍體至今仍未尋獲。

卡爾曼遭起訴並被控詐騙、一級謀殺等八項罪名，2022年10月向法院辯稱無罪；卡爾曼原訂今年10月出庭受審。

檢方指出，卡爾曼圖謀遺產的計畫，策畫過程長達約十年，第一步是在新罕布夏州買了一把步槍，後來用這把槍在外祖父康州溫莎(Windsor)家裡行凶。

檢察官在起訴書中指出，卡爾曼2013年12月槍殺富有的外祖父查卡洛斯(John Chakalos)，以便取得外祖父身後留下的金錢與房地產。不過，卡爾曼並未因謀殺外祖父而遭起訴。

根據檢察官調查，卡爾曼因為外祖父及母親都已死亡，可以繼承外祖父身後的700萬元遺產；不過，遺產目前仍在康州遺囑認證法院(probate court)審理中，卡爾曼的三名姨媽聯手要求法官撤銷卡爾曼的繼承權。

徹夏爾懲教局(Cheshire Corrections Department)局長羅蘇(Doug Losue)說，卡爾曼在新罕布夏州郡立監獄關在單人囚房，15日清晨2時30分左右，被獄警發現已經死亡。羅蘇表示，卡爾曼死亡原因正由靠近佛蒙特州邊界的奇尼(Keene)警察局調查中。

司法部法警局(U.S. Marshals Service)證實，卡爾曼在押期間死亡，但卡爾曼遭押的監獄並非由法警局所有或管理，而是與州政府和地方政府合作的私人機構，關押約65%的法警局罪犯。

卡爾曼律師米尼拉(Martin Minnella)說，卡爾曼14日與辯護律師團通電話時，精神狀態良好，律師團有信心能打贏官司。

新罕布夏州 監獄 佛蒙特州

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