丹佛金塊NBA奪冠慶祝活動 街頭槍響9人傷逮2嫌

丹佛槍擊案發生後，警方13日凌晨仍在現場蒐證。(美聯社)

丹佛市居民12日晚間上街歡慶金塊隊獲得隊史首座NBA總冠軍，不料市中心爆發槍案，造成至少九人受傷；根據警方消息，槍案起因可能是毒品 交易擦槍走火；兩名男性因武器相關指控被逮捕，警方正持續調查此槍案。

根據丹佛警察 局(Denver Police Department)的聲明，槍案發生於13日凌晨零時30分左右，大約是冠軍賽結束後兩個半小時左右。

丹佛市警局重案組指揮官13日向媒體說明初步調查後警方掌握的案情。(美聯社)

警察局長湯瑪斯(Ron Thomas)在記者會上說，經警方調查，其中五至六名傷者可能為旁觀者，並未涉入毒品交易；槍手共開了20槍，槍案現場距離金塊隊冠軍賽賽場波爾體育館(Ball Arena)約1哩，警方還在現場找到五把手槍，調查人員另外找到大量現金與大量的芬太尼(fentanyl)藥丸。

丹佛健康醫療中心(Denver Health Medical Center)創傷外科醫師坎皮恩(Eric Campion)13日表示，九名傷者中仍有五人住院，他認為所有傷者目前情況尚佳。

傷者包括一名22歲男性嫌犯，他因有前科被控持有武器而被逮捕。警察指揮官克拉克(Matt Clark)表示另有一名未受傷的33歲男子同樣因有前科被控持有武器而被逮捕，隨著調查持續可能會增加額外指控。

警方發言人夏普 曼(Doug Schepman)表示，槍案發生於當晚最多人潮聚集慶祝的區域，但在事發當時群眾已經減少許多。

德安傑洛(Scott D'Angelo)正在直播時聽到幾聲巨響，引發現場一陣騷亂，群眾紛紛尋找掩護或跳過水泥路障躲避，穿著防暴裝備的警員出動。

德安傑洛蹲伏在地，他表示雙臂因為緊張而顫抖，感覺氣喘快要發作。據他描述，警員開始往槍聲方向移動，德安傑洛聽到十幾呎外有一名女性發出痛苦的尖叫聲。

槍聲約在20秒後結束，德安傑洛已將錄影畫面交給執法部門。