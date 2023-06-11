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教堂變槍擊目標 周日上午禮拜結束成全國「最危險時刻」

編譯俞仲慈／綜合11日電
2022年5月，槍手在加州橘縣一間長老會教堂開槍射擊，造成一人死亡、五人受傷。教會在大規模槍擊案一周年前夕舉辦「515追思禮拜」活動。（記者張庭瑜／攝影）
2022年5月，槍手在加州橘縣一間長老會教堂開槍射擊，造成一人死亡、五人受傷。教會在大規模槍擊案一周年前夕舉辦「515追思禮拜」活動。（記者張庭瑜／攝影）

自2007年12月，科羅拉多州新生命教會(New Life Church)發生槍擊事件後，宗教場所淪為槍手發洩仇恨的攻擊目標，而且情勢持續惡化。有保全專家表示，每周日上午11時，彌撒或禮拜結束時間，儼然成為全國最危險時刻；儘管教會紛紛提升保全措施來自保，但已經嚴重影響信眾出席教會活動的意願。

受到新生命教會槍擊事件的教訓，國內許多教會每到周日上午禮拜時間，都會加派武裝保全措施，但仍不足以遏止悲劇發生。

2015年一名白人至上主義槍手在南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)，攻擊一座歷史悠久的非裔教堂，造成九人死亡；兩年後，一名槍手攻擊德州薩瑟蘭斯普林斯(Sutherland Springs)一座教堂，有26人不幸喪命；2019年，一名槍手闖入德州一所基督教會射殺信徒，從槍手開槍到被教堂保全擊斃，僅僅六秒時間；2022年5月，一名槍手在加州橘縣(Orange County)一間長老會教堂開槍射擊，造成一人死亡、五人受傷。

以新生命教會為例，旗下每間教堂部署20名武裝保全，全國累計雇用多達1萬4000人，顯見教堂如今淪為最具致命威脅的危險場域，對此，新生命教會主任牧師波德(Brady Boyd)無奈表示：「從文化衍生出的任何事情都會影響教堂。」

根據一家教會保全公司2019年公布的報告，國內宗教場所每年發生約480起嚴重攻擊事件，其中三分之二攻擊者和教會根本毫無瓜葛。

長期以來，國內各教派的教堂出席率直線下滑，教會擔心流失信徒，更需要全力保護信徒人身安全，波德直言：「回溯教會歷史，從未有任何時候比現在，出現如此多的信徒因為焦慮、恐懼和憂鬱問題，尋求心理諮商。」

而且不但教堂被攻擊，連清真寺和猶太會堂也淪為攻擊目標。

喬治亞州一位猶太祭司諾瑞(Hillel Norry)表示，猶太會堂最近引進更先進的保全軟體和監控攝影機，提升安全措施並強調：「這是信徒聚集在這裡的原因，我們要向不認識的人致意，如果只是為了身在教堂的信徒服務，那不是教會而是俱樂部。」並表示在面臨暴力威脅之際，教會在開放和警慎之間，會努力取得平衡。

猶太 德州 槍擊

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