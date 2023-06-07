每11分鐘就1人命喪槍口 美槍枝死亡案例連2年創新高

維州Huguenot高中6日發生槍擊命案，18歲高中畢業生傑克森及父親喪命。(路透)

約翰霍普金斯大學(JHU)研究指出，美國的槍枝暴力死亡案例於2021年連續第二年創新高，且是造成青年與幼童死亡的主因。

約翰霍普金斯年度研究分析聯邦疾病防治中心(CDC)數據，彙整「2021年美國槍枝暴力：計算公衛危機」報告，指2021年有4萬8830名美國人死於槍枝暴力，相當於每11分鐘就有一人命喪槍口。

報告指出，2021年發生2萬6328宗起涉及槍枝的自殺事件，以及2萬958件謀殺案，飲彈自盡的比率比2020年增加8.3%，創下40多年來的單年新高；此外，槍枝相關的謀殺案比率則增加7.6%。

槍枝相關的謀殺案比率在2019年到2021年間增加45%，而同期內無關槍枝的謀殺案僅增7%；此外，槍枝自殺率在2019年到2021年間增加10%，同期間無關槍枝的自殺率下降8%。

領導研究的作者戴維斯(Ari Davis)表示，「槍枝是前述數據增加的主因，我認為就某方面而言並不意外，因為購槍量也大增。我們已看到多州允許在公共場合攜槍、隱蔽攜槍，且購槍更容易，不必像其他州經過審查」。

報告示警少數族裔和族裔間的槍擊案驟增，2019年到2021年，非裔 的槍枝相關謀殺案比率增加49%，西語裔/拉美裔多44%，美洲印第安與阿拉斯加原住民則成長55%。

2021年是美國新冠肺炎染疫病歿人數最多的一年，但槍枝暴力超越疫情 、車禍和癌症，成為兒童和青少年死亡的主因，尤其是非裔。

對一般大眾而言，自殺事件多於他殺，但近66%的兒少槍枝死亡案件屬他殺。

研究指出，槍案死亡人數與槍枝銷量成正比，「數百萬計的首購者，包括非裔、西語裔及各種族與族裔的女性在疫情期間首次購槍」。

報告指出，2021年槍枝死亡率最低的州實行全美最嚴格的槍枝暴力防範法規，其中密西西比州的槍枝暴力比率最高，而全美槍枝暴力事件比率最低的則是麻州 ，密州的槍枝暴力死亡率是麻州的十倍。

吉福茲預防槍枝暴力法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)將麻州的強化槍枝法規評為「A-」，而密州則為不合格的「F」。