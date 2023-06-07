孩子糾紛 非裔母上門理論 遭白人女鄰居開槍打死

佛羅里達州發生非裔女子雅吉克‧歐文斯為了孩子與鄰居糾紛，上門理論時遭白人女子擊斃。圖為憤怒民眾6日持歐文斯照片至州檢察官辦公室外抗議，質疑警方為何不逮捕槍手。 (美聯社)

佛羅里達州四個孩子的媽媽雅吉克‧歐文斯(Ajike Owens)為了孩子與鄰居糾紛，2日晚上門理論時，遭白人女子從門後開槍擊 中，送醫不治。警方礙於佛州 允許民眾用致命手段來自衛的「堅守陣地法」(Stand your ground law)，暫時不能逮捕槍手。

警方6日說，這是為了小孩子在外頭玩，延續了兩年半的相處不愉快，最後落得悲劇下場。

馬瑞安郡警長伍茲(Billy Woods)感嘆說，槍手大可打電話給警察 ，何必自己動手；歐文斯可以打電話給警方，事態就不致變成這樣。

伍茲說，2021年1月起，警局已回應了不下六次開槍女子和死者之間的爭吵。悲劇發生前，歐文斯的小孩在白人女子住處附近的空地玩耍，該女子可能嫌煩，對小孩大吼，朝他們扔滑輪鞋，打中一個小孩，歐文斯上門理論，被她直接從門後開槍擊中，重傷送醫，在醫院死亡。

伍茲指出，警方正與州檢察長辦公室合作調查這發生在奧蘭多西北70哩歐卡拉小鎮的不幸事件，嫌犯曾打電話報警稱「有人侵入」，算不算是正當防衛。根據佛州法律，除非警長能夠證明槍手不是出於自衛而開槍，就不能逮捕嫌犯。

伍茲說，警察也還沒詢問目睹母親被殺的小孩，因為調查人員認為，心理輔導人員安撫了小孩的情緒後，再讓他們接受調查較妥。因此，目前為止，警方所知大多出自兇嫌之口。

代表死者家屬的民權律師克魯普(Benjamin Crump)說，兇嫌和死者對峙之前，用種族主義的字眼罵死者的小孩。歐文和孩子都是非裔。警長辦公室說，罵人一事，有待確認；此事的種族因素，也待確認。

許多憤怒民眾6日至州檢察官辦公室外抗議，質疑警方為何不逮捕槍手。伍茲和死者家屬聘任的律師湯馬斯(Anthony Thomas)以及地方領袖一起會見記者，共同目的就是籲請各方冷靜，靜候警方調查出爐。

死者母親迪亞斯( Pamela Dias)說，她女兒手無寸鐵，中槍時9歲的兒子就在身旁，請司法還她女兒和孫輩公道。