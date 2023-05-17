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畢業前夕 新墨西哥州高中生街頭濫射 3死6傷 行凶後遭警擊斃

記者胡玉立／綜合報導
新墨西哥州法明頓15日發生隨機槍擊案，現場附近一戶住家的窗戶遭子彈射穿。(美聯社)
新墨西哥州法明頓15日發生隨機槍擊案，現場附近一戶住家的窗戶遭子彈射穿。(美聯社)

新墨西哥州西北部城市法明頓(Farmington)15日發生隨機槍擊案，一名高中生持AR-15攻擊步槍在一處住宅區任意朝看到的汽車、房屋和路人開槍，造成三人死亡，六人受傷。警方在幾分鐘內趕到現場後，迅速將槍手擊斃。傷者包括兩名警察在內，其中一名警察已出院，另一警察狀況穩定。

新墨西哥州法明頓15日發生造成三人死亡、六人受傷的槍擊案，警方16日公布遭擊斃槍...
新墨西哥州法明頓15日發生造成三人死亡、六人受傷的槍擊案，警方16日公布遭擊斃槍手為18歲的高中生威爾森。(警方檔案)

警方16日公布槍手身分為法明頓高中18歲的應屆畢業生威爾森(Beau Wilson)，他是學校摔角隊員，原本預定16日畢業；目前警方仍在調查犯案動機，但表示威爾森過去有精神健康問題。

據悉，威爾森多年前曾告訴一名友人，他聽到一些聲音，而且這些聲音「一直在靠近我」。

警方指出，槍手在濫射過程中，至少使用三種武器開火，其中包括一支攻擊步槍。

法明頓警察局長赫比(Steve Hebbe)15日表示，此案似純屬隨機，沒有任何學校、教堂或人士是特定目標。槍手任意開火，子彈至少擊中六間房屋和三輛汽車。。

警方16日也公布死者名單，包括93歲的格溫多林‧ 斯科菲爾德(Gwendolyn Schofield)、73歲的梅樂蒂‧艾維(Melody Ivie)和79歲的雪莉‧佛以塔(Shirley Voita)；其中艾維是斯科菲爾德的女兒。

前新墨西哥州眾議員斯特里克勒(James Strickler)表示，三名死者都已年過70歲，「顯然槍手頭腦不健全。這是悲劇，這些可憐的女士很無辜。」

赫比指出，警方15日上午10時57分左右接獲槍擊報案，在11時2分趕到現場；三分鐘後擊斃槍手。法明頓市立學校在上午11時後進入預防性封鎖狀態，兩小時後解除封鎖。

新墨西哥州法明頓15日發生造成三人死亡、六人受傷的槍擊案後，警方封鎖現場進行調查...
新墨西哥州法明頓15日發生造成三人死亡、六人受傷的槍擊案後，警方封鎖現場進行調查。(美聯社)

住在案發街區的法明頓居民、32歲的羅布雷多(Joseph Robledo)向媒體表示，他在得知妻子和一歲幼女在槍響時躲入洗衣房後，立即趕回家；發現有一顆子彈穿過女兒窗戶和房間，所幸沒有擊中家中任何人。

羅布雷多看到街上有位年長婦女似在開車經過時受傷，人從車裡跌落下來，躺在路上，車子還持續向前滑動；羅布雷多和他人為這名女士實施急救，並為警察指出槍手方向。羅布雷多說：「我們告訴警察，他就在那裡。警察直接採取了行動。」

法明頓人口約5萬人，案發住宅區距市中心很近。住在當地的中學教師阿金斯(Nick Akins)說，這裡是居住的好地方，「永遠也想不到會在這裡發生槍擊案」。

警察 新墨西哥州 槍擊

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