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德州購物中心槍案 有色人種團體籲警速公開行凶動機

編譯陳韻涵／綜合16日電
德州達拉斯「艾倫名品暢貨中心」槍案已十天，當地亞裔團體要求警方盡速公布槍手動機；圖為一名亞裔女子在先生陪伴下，於韓裔罹難者紀念牌上留言簽名。(美聯社)
德州達拉斯「艾倫名品暢貨中心」槍案已十天，當地亞裔團體要求警方盡速公布槍手動機；圖為一名亞裔女子在先生陪伴下，於韓裔罹難者紀念牌上留言簽名。(美聯社)

德州達拉斯郊區「艾倫名品暢貨中心」(Allen Premium Outlets)的大規模槍擊發生至今已十天，警方仍未說明槍手作案動機，德州多個有色人種團體15日聯合要求當局盡快公布該案是否涉及族裔，兇手是否依據種族挑選行凶對象。

德州公共安全廳官員指出，德州艾倫購物中心槍擊案兇手賈西亞(Mauricio Garcia)本月6日攜帶八把槍犯案，所用武器都是合法購得，此案造成八人死亡、七人受傷，死者包括韓裔家庭一家三口和一名印度工程師。

當局初步調查稱賈西亞並沒有特定攻擊對象；不過，倡議組織「亞裔德州人爭取公義」(Asian Texans for Justice)代理執行主任趙莉莉(Lily Trieu，音譯)指出，許多成員聯繫她，認為當局的評估太草率。 

此案受害者代表達拉斯多元的少數族裔社群，達拉斯的亞裔歷史協會(Asian American Historical Society)執行主任與共同創辦人斯蒂芬妮·德倫卡(Stephanie Drenka)指出，「你不能無視住在那裡的人，艾倫以其多樣性知名，這是一個住著大量亞裔和南亞裔的地區。」

自韓國被領養來美的德倫卡表示，公共安全廳的官方聲明「顯示缺乏系統性的種族認知，這存在於每個體制與地點」。 

德倫卡說，「這個被選中的地點不能排除仇恨攻擊的可能性，艾倫及其鄰近的城市如布蘭諾(Plano)、弗里斯科(Frisco)和卡羅頓(Carrollton)都是亞裔聚集的地區。」

當局表示，兇手賈西亞沒有前科，而經驗證為賈西亞所有的社群媒體帳號內容包括白人至上主義的訊息，另有他爬梳和計畫槍擊案的搜尋紀錄。賈西亞形容大規模槍擊案是一種「運動」，並炫耀他的多個大型納粹符號刺青。 

致力鼓勵南亞裔投票的「SAAVETX教育基金」(SAAVETX Education Fund)創辦人與執行主任荃達‧帕布(Chanda Parbhoo)表示，這宗槍擊案讓同胞害怕不已，「幼童作噩夢、家長絕望，人們情緒大受影響」。

在達拉斯華埠經營餐廳的韓裔卡洛琳‧金(Caroline Kim)表示，當局一再拖延說明兇手的犯案動機，讓亞裔更形脆弱。

亞裔 德州 賈西

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