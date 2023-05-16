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新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

中央社／新墨西哥州法明頓15日綜合外電報導
新墨西哥州西北部城市法明頓發生一起至少3人死亡的槍擊案。（美聯社）
新墨西哥州西北部城市法明頓發生一起至少3人死亡的槍擊案。（美聯社）

新墨西哥州西北部城市法明頓（Farmington）警方今天表示，當地發生一起至少3人死亡的槍擊案，18歲的槍手遭警方擊斃，有2名員警受傷。

美聯社指槍擊案不含槍手共造成3死6傷。

華爾街日報」報導，法明頓警局副局長克拉姆（Baric Crum）在記者會說，被擊斃的犯嫌是一名18歲男性。

克拉姆表示警方當時接獲多起關於槍擊和與犯嫌對峙的報案電話。克拉姆沒公布犯嫌和受害者姓名。

法明頓警局在臉書（Facebook）表示，犯嫌是被警方當場擊斃，並說警方確信犯嫌是一人作案。

警方表示一名法明頓當地員警和一名新墨西哥州州警中槍，送至當地聖胡安區域醫療中心（San Juan Regional Medical Center），情況穩定。

法明頓警局表示，他們正與聖胡安郡警局（San Juan County Sheriff's Office）及新墨西哥州警局一同調查這起槍擊案。

「紐約時報」報導，槍擊震驚人口4.6萬的法明頓。法明頓位於阿爾伯克基（Albuquerque）西北約224公里，靠近原住民「納瓦荷族自治區」保留地，是附近產油區及新墨西哥州西北部大部分地區的商業中心。

法明頓市立學校系統表示，當地市立學校在上午11時之後預防性封鎖，約2小時後解封。

法明頓警員上月在處理一起家暴報案時，卻找錯地方還開槍射殺1名持槍男子。2017年，在法明頓鄰近的艾茲提卡（Aztec）鎮，一名曾就讀艾茲提卡高中的學生闖入校園開槍射殺2名在校生後自盡。

新墨西哥州 槍擊 華爾街

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