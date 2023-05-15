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哈佛研究：半數芝城非裔與西語裔曾目睹槍案 最小才14歲

編譯陳韻涵／綜合14日電
哈佛大學研究人員分析1995年到2021年的芝加哥槍枝暴力數據後發現，在都會區成長的非裔和西語裔男性尤其容易目睹或親身經歷槍擊案，而且普遍在20多歲時就有這種經驗。圖為去年6月芝加哥警察正在調查一起嬰兒遭槍殺的案件。(美聯社)
哈佛大學研究人員分析1995年到2021年的芝加哥槍枝暴力數據後發現，在都會區成長的非裔和西語裔男性尤其容易目睹或親身經歷槍擊案，而且普遍在20多歲時就有這種經驗。圖為去年6月芝加哥警察正在調查一起嬰兒遭槍殺的案件。(美聯社)

哈佛大學研究人員分析1995年到2021年的芝加哥槍枝暴力數據，結果顯示該市市民受槍擊案影響的情況因種族、性別與出生年分而異。

哈佛團隊分析一個世代(1995年到2021年)共2418名芝加哥人遭遇槍案的情況，作者之一的哈佛社會學教授桑普森(Robert Sampson)表示，「研究理念從生命課程的觀點切入，探究槍枝暴力的發生情況、對受害者有何重大轉折人生的影響，這些模式如何因種族與性別等社會因素而轉變。」

研究發現，約半數的非裔與西語裔受訪者稱曾目睹一起槍擊案，目睹年齡最小為14歲。

此外，逾7%的非裔與西語裔受訪者表示，他們就是槍枝暴力的直接受害者，平均年齡17歲。

研究指出，「在都會區成長的非裔和西語裔男性尤其容易目睹或親身經歷槍擊案，他們普遍在20多歲就有這種經驗」。

參與研究的2418名芝加哥居民中，男女人數各半，依種族區分為37%非裔、16%白人和47%西語裔。

研究人員希望藉此區分特定年齡族群受槍枝暴力影響的程度，為增加研究可信度，受訪對象必須在1981年、1984年、1987年或1996年出生。

結果顯示，1981年和1984年出生的人最可能目睹槍枝暴力，因為犯罪率在1990年代初期至中期達到高峰，相當於受訪者進入成年的時期。

芝加哥警方紀錄顯示，1995年發生827宗凶殺案，和1萬2182宗涉及槍枝的加重攻擊事件。受訪者當中最年長者那年剛好14歲；受訪者自稱目擊槍案的平均年齡也是14歲。

1995年往後幾年，芝加哥的犯罪率驟降，代表1987年和1996年出生者較少可能目睹槍枝暴力。

近幾年芝加哥犯罪率再次飆升，再度引發年輕人可能遭受槍枝暴力的疑慮。

桑普森表示，「2015年和2016年，芝加哥暴力事件暴增，絕大多數凶殺案涉及槍枝。」

2021年，芝加哥發生800宗凶殺案，比1995年高犯罪率時期只少了27件。

哈佛研究總結，芝加哥的槍枝暴力對有色人種影響尤甚，56%非裔受訪者和56%的西語裔受訪者曾目睹槍擊，白人則僅25%。

此外，非裔(7.4%)和西語裔(7%)受訪者在40歲前淪為槍枝暴力直接受害者的可能性，是白人(3.1%)的兩倍，男性(11%)受害的比率也比女性(2%)高出許多。

芝加哥 非裔 槍擊

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