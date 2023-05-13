女子科州墮完胎回德州 隔天即遭不贊同的男友槍殺

德州 達拉斯警方表示，一名德州女子在另一個州墮胎 後，遭到他的男友槍擊 身亡。該名男子截至12日因被控謀殺而入獄，女子家人則認為男子行凶是出於報復她墮胎。

德州在2021年9月禁止懷孕約6周後墮胎，但美國最高法院隔年夏季推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決後，除非是醫療緊急狀況，否則該州幾乎全部的墮胎都已經停止。

美聯社與當地媒體「NBC 5 」12日報導，根據逮捕令聲請書，26歲的被害人加布莉艾拉（Gabriella Gonzalez）10日跟22歲男友哈羅德（Harold Thompson）在達拉斯的一處停車場爭吵。當時，哈羅德試圖掐住前一晚剛從科羅拉多州回來的加布莉艾拉脖子，「據信嫌疑人是孩子的父親，並不希望（被害人）進行墮胎」。

警方表示，停車場的監視器影像可見到加布莉艾拉「對他不屑一顧」，兩人繼續往前走，哈羅德隨後拔出一把槍，開槍打中了加布莉艾拉的頭部。

A 26-year-old woman from Texas was shot and killed by her boyfriend after getting an abortion in another state, Dallas police said. He was jailed on a murder charge as of Friday. https://t.co/n8d8P2Fw6t — The Associated Press (@AP) 2023年5月13日

根據聲請書與警方說法，加布莉艾拉倒在地上，而湯普森朝她開了多槍後逃走。加布莉艾拉的姊妹當時在場，也聽到了槍響。另一位目擊者見到他試圖掐住加布莉艾拉的脖子，但因為他沒有帶著手機而無法報警。湯普森當天晚些時候被捕，正被關在達拉斯郡立監獄，且未獲得保釋。法庭記錄沒有列出可以代為發言的律師。

報導同時指出，就在槍擊事件發生時，哈羅德被控犯下攻擊一位家庭成員。此人指控他在3月掐住她的脖子。

雖然當時的聲請書並未具體列舉加布莉艾拉就是遭到攻擊的人，但NBC 5從加布莉艾拉家人得知，她跟哈羅德最近結束了4個月的混亂關係。聲請書也稱確實指出，該女子告訴警方，哈羅德「在他們整個交往期間多次毆打她」，而且湯普森也告訴警方，這名女子當時正懷著他的孩子。

文件還寫到，該女子「重申他害怕嫌疑人，因為他曾威脅要傷害她的家人與孩子」。