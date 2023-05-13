我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

女子科州墮完胎回德州 隔天即遭不贊同的男友槍殺

編譯周辰陽／即時報導
德州女子加布莉艾拉赴科羅拉多州墮胎回來後，隔天即遭到男友哈羅德槍擊身亡。（取材自YouTube@NBC News）
德州女子加布莉艾拉赴科羅拉多州墮胎回來後，隔天即遭到男友哈羅德槍擊身亡。（取材自[email protected] News）

德州達拉斯警方表示，一名德州女子在另一個州墮胎後，遭到他的男友槍擊身亡。該名男子截至12日因被控謀殺而入獄，女子家人則認為男子行凶是出於報復她墮胎。

德州在2021年9月禁止懷孕約6周後墮胎，但美國最高法院隔年夏季推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決後，除非是醫療緊急狀況，否則該州幾乎全部的墮胎都已經停止。

美聯社與當地媒體「NBC 5 」12日報導，根據逮捕令聲請書，26歲的被害人加布莉艾拉（Gabriella Gonzalez）10日跟22歲男友哈羅德（Harold Thompson）在達拉斯的一處停車場爭吵。當時，哈羅德試圖掐住前一晚剛從科羅拉多州回來的加布莉艾拉脖子，「據信嫌疑人是孩子的父親，並不希望（被害人）進行墮胎」。

警方表示，停車場的監視器影像可見到加布莉艾拉「對他不屑一顧」，兩人繼續往前走，哈羅德隨後拔出一把槍，開槍打中了加布莉艾拉的頭部。

根據聲請書與警方說法，加布莉艾拉倒在地上，而湯普森朝她開了多槍後逃走。加布莉艾拉的姊妹當時在場，也聽到了槍響。另一位目擊者見到他試圖掐住加布莉艾拉的脖子，但因為他沒有帶著手機而無法報警。湯普森當天晚些時候被捕，正被關在達拉斯郡立監獄，且未獲得保釋。法庭記錄沒有列出可以代為發言的律師。

報導同時指出，就在槍擊事件發生時，哈羅德被控犯下攻擊一位家庭成員。此人指控他在3月掐住她的脖子。

雖然當時的聲請書並未具體列舉加布莉艾拉就是遭到攻擊的人，但NBC 5從加布莉艾拉家人得知，她跟哈羅德最近結束了4個月的混亂關係。聲請書也稱確實指出，該女子告訴警方，哈羅德「在他們整個交往期間多次毆打她」，而且湯普森也告訴警方，這名女子當時正懷著他的孩子。

文件還寫到，該女子「重申他害怕嫌疑人，因為他曾威脅要傷害她的家人與孩子」。

墮胎 德州 槍擊

上一則

愛達荷州女子殺2兒女案被判有罪 面臨終身監禁 涉案丈夫也受審
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

NBA／季後賽累積500顆三分球 湯普森史上第2人

NBA／季後賽累積500顆三分球 湯普森史上第2人
NBA／里夫斯超狂大號壓哨三分球 湖人半場10分領先勇士

NBA／里夫斯超狂大號壓哨三分球 湖人半場10分領先勇士
NBA／勇士王朝拆夥？ 教頭：不是最後一舞

NBA／勇士王朝拆夥？ 教頭：不是最後一舞
NBA／柯瑞飆壓哨外線 勇士半場11記三分彈領先湖人11分

NBA／柯瑞飆壓哨外線 勇士半場11記三分彈領先湖人11分

熱門新聞

韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

2023-05-08 22:19
Daily Mail取得槍手被擊倒的照片。(擷自Daily Mail推特)

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

2023-05-07 14:56
涉嫌持有及傳播兒童色情照的杜克大學中國博士後研究員姚繹。(取自北卡高級法院)

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

2023-05-08 12:20
開槍後遭逮捕的杜爾(David V. Doyle)。(取材自推特)

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

2023-05-09 09:29
被指以TurboTax報稅軟體騙取低收入者付費報稅的財捷公司，將自下周起寄賠款支票給顧客。(美聯社)

涉騙440萬人 TurboTax和解金支票下周起郵寄

2023-05-05 21:53
卡洛爾贏得第一輪的勝利，離開法院時神情愉悅，川普表示將再上訴。（Getty Images）

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

2023-05-09 22:04

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了