聯邦禁售21歲以下槍支法例 維州法官推翻

去年維州一名20歲青年弗雷澤企圖購買Glock 17型自動手槍(圖)，因未滿21歲而遭店家拒絕，以致他提出訴訟。維州聯邦法官佩恩的裁決，推翻了1968年通過禁止出售手槍給18歲以上、21歲以下人士的聯邦法律。(美聯社)

維州里奇蒙(Richmond)聯邦地方法院法官佩恩(Robert E. Payne)11日的一項裁決，推翻了聯邦在1968年禁止向18歲以上、21歲以下人士出售手槍的法律規定；這項裁決被指是繼聯邦最高法院去年裁定國民「有權在公共場所持槍」之後，關於槍械管制的進一步倒退。

由老布希總統任命的佩恩法官，在長達71頁的裁決書中，重複了去年6月聯邦最高法院裁定紐約州 的限制槍械令違反憲法，民眾可自由攜槍進出公共場所。佩恩指出，這個制定了數十年，對聯邦認證的槍店實施半自動手槍購買年齡限制的法例，並不符合國家的歷史及傳統。

預計司法部 會就有關裁決提出上訴。

擁槍權利組織一直在全國各地提出訴訟，希望削弱地方及聯邦槍枝法規，結果有贏有輸。例如路易斯安納州 的一位聯邦法官就維持21歲的買槍年齡限制。

全國射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation)總法律顧問基恩(Lawrence G. Keane) 稱讚這一裁決，認為購買手槍的年齡限制，不但存在歧視，也違反了憲法第二修正案。

曾代表大規模槍擊事件受害人及其家屬控告槍械製造商的律師、反槍枝暴力倡議人士洛伊(Jonathan Lowy)認為，這個裁決並不令人意外，因為佩恩是傾向廢除任何槍支法令的法官。

提出相關訴訟的是一名去年20歲的青年弗雷澤(John Corey Fraser)，他試圖向一家聯邦認可的槍店購買一把格洛克式(Glock)手槍，但基於年齡限制而遭拒絕，之後他對聯邦這條數十年前制定的法律提出質疑。

他認為18歲的青少年已可以從大約7萬家獲得聯邦認證許可的槍店處購買長槍，包括散彈槍和半自動步槍，然而他們卻被禁止購買手槍。此外也有聯邦法律容許他們可從私人、或未獲聯邦認證的槍店購買手槍，兩者存在諸多矛盾。