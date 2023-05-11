槍殺BLM持武抗議者 陸軍中士判刑25年 德州長斟酌特赦
2020年7月，德州奧斯丁(Austin)一場「黑人的命也是命」(Black Lives Matter，BLM)遊行當中，陸軍中士佩瑞(Daniel Perry)開槍射死攜帶武器的28歲抗議人士福斯特(Garrett Foster)，今年4月遭到謀殺罪定罪之後，10日被判處25年有期徒刑。
檢察官以佩瑞社群網站發文紀錄以及簡訊對話內容做為證據，在審訊過程中直指佩瑞存有種族歧視，倘若沒有從重量刑，未來恐將再度出現暴力行為。
36歲的佩瑞命運如何，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)接下來的處理，將有關鍵影響。先前表示打算盡快為佩瑞赦罪的艾伯特，4月間已下令德州赦免與假釋委員會提交特赦建議報告。
艾伯特說，德州有「堅守立場法則」(stand your ground)做為自衛保護，佩瑞的下場是因為受到自由派檢察官逼迫。雖然佩瑞帶有嚴重種族歧視的簡訊及網路發文陸續曝光，但艾伯特卻沒有做出回應。
美聯社10日報導，佩瑞被判處25年有期徒刑之後，艾伯特辦公室並未回覆採訪要求，也沒有說明艾伯特是否仍將為佩瑞特赦。佩瑞原本面臨最高為終身監禁的判決。
萊斯大學(Rice University)、政治學教授瓊斯(Mark Jones)說，艾伯特在這起案件當中太早表明要為佩瑞特赦。瓊斯表示：「艾伯特顯然把自己逼到牆角。」瓊斯表示，槍殺事件發生後，當時福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)公開批評艾伯特，要求艾伯特拿出行動，艾伯特因此說出要赦罪佩瑞。
瓊斯表示，如果艾伯特當時能夠掌握後來取得的所有訊息，就不會急忙表態。
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