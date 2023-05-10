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德州商場槍案奪8命 槍手攜8武器「全是合法購得」

記者顏伶如／即時報導
德州艾倫購物中心外面豎立著八支十字架，代表在日前槍擊案中遇害的八名受難者，當地民眾紛紛獻上悼念與祝福。警方調查發現，兇嫌賈西亞是新納粹主義信徒，朝人群開槍時，並沒有特定攻擊對象。(Getty Images)
德州艾倫購物中心外面豎立著八支十字架，代表在日前槍擊案中遇害的八名受難者，當地民眾紛紛獻上悼念與祝福。警方調查發現，兇嫌賈西亞是新納粹主義信徒，朝人群開槍時，並沒有特定攻擊對象。(Getty Images)

德州公共安全廳官員指出，造成八死七傷的德州艾倫(Allen)購物中心槍擊案槍手賈西亞(Mauricio Garcia)，犯案攜帶了八把槍，所用武器都是合法購得；調查人員指出，賈西亞是新納粹主義信徒，在購物中心朝人群開槍時，雖然受害者有亞裔、婦女，但初步調查顯示，他並沒有特定攻擊對象。

德州公安廳北區主任希布里(Hank Sibley)說，賈西亞鎖定「艾倫名品暢貨中心」(Allen Premium Outlets)為槍擊屠殺案地點，沒有針對特定人士行兇。八名死者當中包括韓裔家庭一家三口。

希布里說，賈西亞朝向人群隨機開槍，不分受害者年齡、不分種族或性別，「光是這一點就非常恐怖」。希布里指出，賈西亞開槍前後歷時約三分鐘。

希布里說，賈西亞抵達購物中心時總共帶著八枝槍械，包括隨身攜帶三把槍，車上還有另外五把；聯邦菸酒槍械管理局(ATF)調查發現，所有槍枝都是賈西亞合法購得。

雖然警方研判賈西亞獨自行兇，但希布里說，目前仍在調查是否有任何人協助作案。

至於賈西亞開槍濫射的動機為何，希布里說，調查人員仍在設法釐清，這起槍擊案是否屬於與種族主義信念有關的國內恐怖主義案件，目前言之過早。

希布里表示，調查人員正設法取得賈西亞的電腦以及社群媒體帳號。他說：「我們現在設法解開的最大疑問就是，他的動機到底是什麼？為什麼他會這麼做？」

賈西亞並無犯罪前科，曾經持有德州私人保全人員執照，可以在保全公司任職，但執照已經過期。警方表示，目前無法確知賈西亞是否曾經在「艾倫名品暢貨中心」擔任過保全。賈西亞2008年曾加入美國陸軍，不過尚未完成基本訓練就遭到汰除。

艾倫警察局長哈維(Brian Harvey)表示，槍擊案發生後，「艾倫名品暢貨中心」23歲保全員列庫爾(Christian LeCour)將一名民眾帶到安全地點躲避，結果自己卻因為留在現場疏散其他民眾而遇害身亡。

賈西 德州 槍擊

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