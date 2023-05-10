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中士槍殺「黑人的命也是命」示威者罪成 恐判監終身 德州長擬特赦

記者胡玉立／綜合報導
2020年在黑人的命也是命示威活動中開槍打死一名非裔示威者的佩瑞(圖中)9日被帶進法庭，出席量刑聽證。(美聯社)
2020年在黑人的命也是命示威活動中開槍打死一名非裔示威者的佩瑞(圖中)9日被帶進法庭，出席量刑聽證。(美聯社)

2020年在德州一場「黑人的命也是命」示威活動中，開槍殺死一名示威者的陸軍中士佩瑞(Daniel Perry)，4月被判謀殺罪名成立，可能面臨終身監禁；德州地方法院9日開始舉行量刑聽證，德州州長艾伯特(Greg Abbott)則表示，他打算特赦佩瑞。

量刑聽證上，檢察官展示佩瑞發出的數十頁簡訊和社群媒體發文，指佩瑞對於「黑人的命也是命」(Black Lives Matter，BLM)抗議活動持敵對態度。

佩瑞2020年7月休假時在奧斯汀市兼差當優步司機，於示威活動中開槍打死28歲的示威者福斯特(Garrett Foster)；身為退伍軍人的福斯特當時合法攜帶了一支AK-47 步槍。

檢方證據顯示，槍擊案發生前一個月，佩瑞曾在臉書寫道，「我正式宣稱我是種族主義者，因為我不同意有人像動物園裡的動物那樣行事。」檢方表示，案發前，佩瑞曾上網寫道：我住的公寓下發生暴亂，我上班路上也許會殺幾個人。

佩瑞辯護律師反指那是斷章取義，並表示佩瑞有言論自由。律師還指稱，佩瑞看到有人以武器瞄準他，只能以手槍自衛；但目擊者作證說，沒有看到福斯特舉起武器。

州地方法院法官布朗(Clifford Brown)表示，這些信息在審判過程中已被排除在外，但懲處階段可能被納入考量。

佩瑞遭陪審團定罪時，激怒了前福斯新聞主播卡爾森(Tucker Carlson)等知名保守派人士，卡爾森稱此案是自衛，並指責艾伯特。

不排除參加2024年總統大選的艾伯特次日推文表示，「德州擁有最強大的『堅守立場』(stand-your-ground)法律」，等德州赦免假釋委員會(Texas Board of Pardons and Paroles)將推荐書送到他的辦公室時，他期待簽署赦免令。

德州 黑人的命也是命 社群媒體

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