德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

居民斯班豪爾案發後第一位趕抵現場，協助並提供急救協助，目睹慘狀。(取自推特)

德州 達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」(Allen Premium Outlets)6日發生大規模槍擊案，33歲的賈西 亞(Mauricio Garcia)濫射造成至少八人死亡、七人受傷，賈西亞在現場被警方擊斃。斯班豪爾(Steven Spainhouer)的兒子在案發地點上班，第一時間趕抵現場協助並提供急救協助，目睹慘狀後表示，屠殺場景對他影響很大，往後人生從此改變。

斯班豪爾指出，一名罹難少女的臉部血肉模糊，另有一位母親捨己救兒，她以肉身為兒子擋子彈罹難，兒子未受傷但全身染血。

斯班豪爾接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)新聞網分台KTVT訪問時，憶述他目睹屠殺的悲劇現場。他表示，在艾倫名品暢貨中心H&M上班的兒子打電話告訴他，聽到三聲槍響後，他便連忙趕赴現場，比緊急救難人員還早抵達，試圖提供協助。

斯班豪爾說：「我從沒想過，我會在救難人員那一邊，協助照顧受害者。」

斯班豪爾試著為多名受害者實施心肺復甦術(CPR)，他受訪時哽咽表示，他知道他幫不了至少三名受害者，包括一名少女和一名母親。

罹難少女頭部朝下 倒在樹叢

他說：「我趕到現場遇到的第一位少女，頭部朝下倒在樹叢裡，我暫停一會兒，把她的拉起來後赫然發現，她的臉已經血肉模糊。」

斯班豪爾表示，他還發現一位母親以肉身保護年幼的兒子，這名母親不幸罹難，兒子逃過一劫。

童全身血喊：我媽媽受傷了

他說：「我把這名母親翻過來時，他從母親身後出現；我問他『你還好嗎？』他回答，『我媽受傷了、媽媽受傷了』。為了不要增加他的創傷，我把他抱到角落，讓他坐著，他從頭到腳趾都是血，就像有人拿一桶血從他身上倒下去一般。」

所幸，斯班豪爾的兒子毫髮無傷，但斯班豪爾表示，他目睹的一切肯定會改變他的人生。

他說：「沒有人看到他們今日所見而不受影響，這不是我希望發生在任何人身上的情況，這是令人無法理解的屠殺。」

艾倫市消防局長波伊德(Jonathan Boyd)表示，七人在現場死亡，包括行兇的賈西亞，兩人到醫院前斷氣，七人還在住院治療，其中三人接受「重要手術 」。