真的是躺著也中槍 維吉尼亞6歲男童床上打電動遭爆頭亡

維吉尼亞州一名6歲男童坎貝爾在家中遭流彈波及喪命。（取材自GoFundMe）

維吉尼亞州 一名6歲男童坎貝爾（Kingston Campbell）日前在家中躺在床上打電動時，竟然遭到一顆天外飛來的流彈擊中頭部當場死亡，讓家屬悲痛不已。當地警方透露，監視器拍到事發當下有一群人朝向民宅開火後逃逸，目前仍在進行調查。

綜合多家媒體報導，這起事件發生在1日晚間11時左右，6歲男童坎貝爾正躺在床上偷打電動，結果被一枚流彈擊中頭部，身旁還有兩名姊姊目睹坎貝爾遭子彈打中頭部喪命的恐怖畫面。

林奇堡（Lynchburg）警方表示，救護人員當晚11時15分左右接獲通報後迅速前往現場，不過男童當時已經失去生命跡象。調閱監視器後發現，事發當下有一群人聚集在坎貝爾家前，朝向他的房間連續開了好幾槍後就逃跑。警方批評這起事件是「一場毫無意義的悲劇」，目前已經著手調查此案，但截至4日為止都還沒逮捕任何嫌犯，呼籲知情民眾提供資訊。

報導指出，此次已經不是林區堡首次發生兒童遭槍擊 事件，光是自今年初以來，就已經累積發生三起，造成兩名分別12歲和16歲的兒童受害。

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真的躺著也中槍！ 美6歲男童床上打電動慘遭流彈爆頭亡

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