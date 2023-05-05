防範槍枝對校園威脅 密西根學校禁用後背包 透明材質也不行
密西根州弗林特市(Flint)公立學校自本周起禁止背後背包到學校，即便是透明的塑膠材質也不例外，校方希望藉此防範槍枝與武器對校園造成的威脅。
弗林特社區學校教育委員會4月25日無異議通過這項禁令，此禁令實施前，西南古典學院(Southwestern Classical Academy)4月曾因應不明威脅而封鎖校園一天。
田納西州諾克斯維爾(Knoxville)一名高中學生上周因為利用後背包帶槍到校，並在教室中意外擊發槍枝而被捕，這起槍案造成一名教師輕傷。
今年1月6日，維吉尼亞州紐波特紐斯市(Newport News)Richneck小學六歲男童在後背包中帶了一把手槍到校，造成教師澤溫爾(Abby Zwerner)重傷。
弗林特社區學校表示，「舉國上下，我們看到與槍枝武器相關的校園威脅層出不窮，後背包是藏武器的好工具，我們很難發現背包夾層裡裝了什麼」。
校區委員會遂決定全面禁止後背包，包括透明塑膠包款，此禁令實施到本學年結束；這項新政策不僅適用大型後背包，也擴及健身提包和午餐袋，且學區轄內的11所K-12將實施檢查措施。
今年2月，該校區已普查學生、家長及教職員關於後背包禁令的看法，即使是透明包款也可能把槍藏在書本之間。
一名小學家長翰林(Alvin Hamlin)認同這項作法，認為這是「為了孩子的安全」。
不過仍有部分學生家長擔心。學生家長提亞納‧馬丁(Tyanna Martin)說：「可以藏槍的地方很多，還是會害怕」。
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