我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

防範槍枝對校園威脅 密西根學校禁用後背包 透明材質也不行

編譯陳韻涵／綜合4日電
密西根州弗林特市公立學校1日起禁止帶背包到學校，希望藉此防範槍枝與武器對校園造成的威脅。(Getty Images)
密西根州弗林特市公立學校1日起禁止帶背包到學校，希望藉此防範槍枝與武器對校園造成的威脅。(Getty Images)

密西根州弗林特市(Flint)公立學校自本周起禁止背後背包到學校，即便是透明的塑膠材質也不例外，校方希望藉此防範槍枝與武器對校園造成的威脅。

弗林特社區學校教育委員會4月25日無異議通過這項禁令，此禁令實施前，西南古典學院(Southwestern Classical Academy)4月曾因應不明威脅而封鎖校園一天。

田納西州諾克斯維爾(Knoxville)一名高中學生上周因為利用後背包帶槍到校，並在教室中意外擊發槍枝而被捕，這起槍案造成一名教師輕傷。

今年1月6日，維吉尼亞州紐波特紐斯市(Newport News)Richneck小學六歲男童在後背包中帶了一把手槍到校，造成教師澤溫爾(Abby Zwerner)重傷。 

弗林特社區學校表示，「舉國上下，我們看到與槍枝武器相關的校園威脅層出不窮，後背包是藏武器的好工具，我們很難發現背包夾層裡裝了什麼」。

校區委員會遂決定全面禁止後背包，包括透明塑膠包款，此禁令實施到本學年結束；這項新政策不僅適用大型後背包，也擴及健身提包和午餐袋，且學區轄內的11所K-12將實施檢查措施。

今年2月，該校區已普查學生、家長及教職員關於後背包禁令的看法，即使是透明包款也可能把槍藏在書本之間。

一名小學家長翰林(Alvin Hamlin)認同這項作法，認為這是「為了孩子的安全」。

不過仍有部分學生家長擔心。學生家長提亞納‧馬丁(Tyanna Martin)說：「可以藏槍的地方很多，還是會害怕」。

維吉尼亞州 田納西州 健身

上一則

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

下一則

喬州再傳槍擊案 兇手先殺母親、祖母 再殺經理 最後自戕
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

防範槍擊案 密西根州1公校「禁後背包」

防範槍擊案 密西根州1公校「禁後背包」
禁購AR-15步槍 上訴法院支持

禁購AR-15步槍 上訴法院支持
密州活動看板╱兔年版畫特覽、作家陳思宏演講

密州活動看板╱兔年版畫特覽、作家陳思宏演講
過去一周裡 三州通過立法加強槍枝管控

過去一周裡 三州通過立法加強槍枝管控

熱門新聞

德州克利夫蘭鎮28日午夜發生重大槍擊案，五人遭行刑式處決。圖為警方28日在案發現場調查。(美聯社)

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

2023-04-29 21:55
一名7年級男童在校車司機昏倒後，趕緊抓住方向盤並踩下煞車，拯救了車上數十名學生。(截取自MSNBC影片)

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

2023-04-29 11:21
取自YouTube

罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

2023-04-27 15:57
新澤西州居民近年遭鈍眼蜱咬傷的案例激增。(聯邦疾病防治中心網站)

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

2023-05-02 18:07
德州29歲男子阿吉雷（Erick Aguirre）因不滿停車時遭騙40元，一氣之下拿槍擊斃對方。(美聯社)

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

2023-04-28 23:18
犯下德州五屍命案的38歲墨西哥籍無證客奧羅佩薩，在案發現場附近數哩之處落網。(美聯社)

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

2023-05-02 23:01

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事