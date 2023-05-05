喬州再傳槍擊案 兇手先殺母親、祖母 再殺經理 最後自戕

喬治亞州一名男子4日先殺了母親和祖母，然後跑到這家麥當勞店槍殺一名女性經理後自殺。(美聯社)

喬治亞州 近日槍擊案頻傳，亞特蘭大市中心醫院3日甫爆發一死四傷的醫院槍擊案，4日南部小鎮莫爾垂(Moultrie)又傳出一名男子槍殺母親及祖母後，再跑到工作地點麥當勞 ，殺害經理後自殺的慘劇。

據美聯社報導，科爾奎特郡法醫布洛克(C. Verlyn Brock)稱，26歲的槍手在50歲母親及74歲祖母的住處殺死她們，接著在莫爾垂市中心的一家麥當勞殺死了一名41歲女性，槍手隨後開槍自殺。莫爾垂人口位於亞特蘭大以南約200哩的科爾奎特郡。

布洛克表示，這三名女性似乎都身中多槍，對於槍手被激怒的原因目前仍無頭緒，也不知道槍手是否認識遇害的麥當勞經理。他未透露遇難者的姓名，稱法醫辦公室仍在通知家屬。

住在槍手和他母親隔壁的鄰居古德溫(Jerry Goodwin)受訪稱，他妻子在4日凌晨1時前聽到槍聲，當時他還在睡覺。但警方似未立即回應，直到早上接近6時警察 和救護車才趕到。古德溫說他跟槍手並不熟，先前也從未見過他傷害任何人或有這種意圖。古德溫補充，槍手在本周稍早曾在住家外一邊大叫一邊開槍，警方也前來處理。

在麥當勞旁邊的一家驗光所工作的霍爾維格(Sabrina Holweger)稱，她和一位同事在早上8時上班，看到一具女性屍體躺在麥當勞門口，周圍布滿警察，封鎖前方的主要街道。該家麥當勞的店長蘇亞雷斯(George Suarez)表示，將關閉餐廳直到接到開門通知。

莫爾垂警局已聯繫喬治亞州調查局(GBI)調查此案。GBI正在調查多個現場，4日晚上發布聲明僅表示「數人於不同地點死亡」。負責此案的GBI探員史坦伯格(Jamy Steinberg)表示，正在進一步調查中。