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亞特蘭大市中心醫院槍案 一死四傷 槍手落網

編譯陳韻涵／綜合3日電
被捕的24歲帕特森涉嫌在亞特蘭大市中心醫院開槍，造成至少一人喪生、四人受傷。(路透)
被捕的24歲帕特森涉嫌在亞特蘭大市中心醫院開槍，造成至少一人喪生、四人受傷。(路透)

位於喬治亞州亞特蘭大市中心的北部醫療中心(Northside Hospital Medical)3日發生槍擊案，24歲的嫌犯帕特森(Deion Patterson)在院內開槍，造成至少一人喪生、四人受傷，其中三人重傷。槍手帕特森已經被捕。

亞特蘭大警察局長席爾鮑姆(Darin Schierbaum)在記者會上表示，警方3日午後獲報前往北部醫療中心，稱一名男子在院內11樓候診室，朝五名女子開槍，一名39歲的女子身亡，另四人受傷，傷者年齡分別為25歲、39歲、56歲和71歲。

格雷迪紀念醫院(Grady Memorial Hospital)是亞特蘭大唯一的一級創傷中心，該院醫療長詹森(Robert Jansen)表示，院方收治的三名重傷者情況危急，動手術後轉往加護病房觀察，第四名傷患情況穩定。院方表示，重傷者有一人腹部中彈，一人手臂中槍。

亞特蘭大警局表示，帕特森犯案後，在醫院附近劫了一輛汽車逃逸；警方經過數小時搜捕，當天下午在科布郡(Cobb County)逮捕帕特森，帕特森落網的地點距離犯案現場約20分鐘車程。

喬州交通廳的車牌辨識系統3日中午12時30分即拍到帕特森在亞特蘭大勇士隊(Braves)主場「Truist球場」附近徘徊，但當地警方直到當天下午2時30分才接獲逮捕通報。

亞特蘭大市中心傳出槍響，大批荷槍實彈員警封鎖現場，搜捕嫌犯。(美聯社)
亞特蘭大市中心傳出槍響，大批荷槍實彈員警封鎖現場，搜捕嫌犯。(美聯社)

科布郡警局警長戴爾克(Wayne Delk)表示，帕特森的逃逸車輛在球場附近被尋獲。

海岸防衛隊證實，帕特森2018年7月入伍，今年1月退伍，退伍前擔任二等副電工。

亞特蘭大警局高層人士向「有線電視新聞網」(CNN)透露，帕特森的母親(Minyone Patterson)對媒體表示，她與兒子兩人一起到醫院，兒子本來就有憂郁症，院方給錯藥。她到案後表示，帕特森不滿意他在退伍軍人事務部接受的治療和照顧，希望轉到北部醫療中心尋求新療法。

海岸防衛隊表示與亞特蘭大警方及其他單位密切配合，調查這起槍擊案，並向受害者及其家屬致哀。

亞特蘭大市中心傳出大規模槍擊案，警方出動特警小組搭乘防彈裝甲車趕往現場。(Get...
亞特蘭大市中心傳出大規模槍擊案，警方出動特警小組搭乘防彈裝甲車趕往現場。(Getty Images)

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