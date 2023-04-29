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半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

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半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

記者胡玉立／即時報導
德州克利夫蘭鎮28日午夜發生重大槍擊案，五人遭行刑式處決。圖為警方28日在案發現場調查。(美聯社)
德州克利夫蘭鎮28日午夜發生重大槍擊案，五人遭行刑式處決。圖為警方28日在案發現場調查。(美聯社)

槍手提AR-15步槍濫射鄰居家

德州28日午夜發生重大槍擊案，造成五人死亡。這樁發生在克利夫蘭鎮(Cleveland)的聳人聽聞槍擊事件；涉案的38歲墨西哥籍男子奧羅佩薩(Francisco Oropeza)僅因鄰居要求他停止在自家前院練槍，就提著AR-15步槍到鄰居家大開殺戒，以行刑方式槍殺五人；死者包括一男三女共四名成年人和一名八歲男孩，均是頭部中彈斃命。

警方雖然早先鎖定奧羅佩薩下落，並全力圍捕，但至截稿時警方表示兇嫌已失去蹤影。

聖牙辛托郡(San Jacinto County)警長凱珀斯(Greg Capers)29日表示，警方於28日晚11:30接到有關騷擾案的報警，警方員趕到時，赫然發現五人倒在血泊中。

德州克利夫蘭鎮槍擊案的嫌犯、38歲的墨西哥籍男子奧羅佩薩在逃。(截屏自ABC N...
德州克利夫蘭鎮槍擊案的嫌犯、38歲的墨西哥籍男子奧羅佩薩在逃。(截屏自ABC News電視畫面)

五人近距離行刑式頭部中彈

目擊者稱，28日深夜，受害的鄰居到奧羅佩薩院子圍欄，以家中幼兒想要入睡為由，要求他停止練習射擊，奧羅佩薩回稱這是他家財產，他可以做任何想做的事。目擊者告訴調查人員，槍手當時正在喝酒。

鄰居返家後，門口監視錄影畫面顯示，奧羅佩薩拿步槍走到前門，衝進來便開始濫射。警方據報趕到，在通往客廳門口發現一男一女兩名死者，一名八歲男孩在客廳中槍、送醫不治；兩名女性被發現在樓上臥室遭槍殺，顯然是在面對槍手時，以身體俯臥護住三名幼兒；這些兒童雖全身是血，但均得以倖存，送醫後確認無礙。

兩宏都拉斯女以身護兒慘死

凱珀斯指出，受害者全家共住10人。五名死者均是近距離處決方式頭部中彈，成年死者年齡最多40歲；其中兩名以身護兒的女性死者是宏都拉斯人，幾天前才剛搬來德州。

槍擊事件發生後，警方使用氣味追蹤犬和無人機搜尋在逃槍手，據信他逃向距離現場幾哩外一片茂密森林。

警方表示，警方開始追捕時，曾根據嫌犯手機信號掌握他的行蹤，但後來警方在樹林中發現了他丟棄的手機，嫌犯則逃逸無蹤。

死者親人聞訊趕到後，見到血腥場面，頓時崩潰。(美聯社)
死者親人聞訊趕到後，見到血腥場面，頓時崩潰。(美聯社)

至少四死槍擊案今年已18起

據美聯社和今日美國與東北大學合作維護的數據庫，今年元旦以來，全美至少發生18起造成四人以上死亡的重大槍擊案。案發動機包括謀殺後自殺和家庭暴力、幫派報復、校園槍擊案和職場仇殺等。

德州近年發生多起大規模槍擊案，包括去年5月烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary)槍擊案，2019年艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪(Walmart)超市種族主義攻擊案，以及2017年薩瑟蘭斯普林斯(Sutherland Springs)教堂大規模槍擊案。

儘管包括烏瓦德鎮受害兒童家庭在內，均呼籲德州實施槍枝新限制，但德州共和黨領袖均拒絕接受。

槍擊 德州 手機

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