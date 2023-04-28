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不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

編譯徐榆涵／即時報導
德州29歲男子阿吉雷（Erick Aguirre）因不滿停車時遭騙40元，一氣之下拿槍擊斃對方。(美聯社)
德州29歲男子阿吉雷（Erick Aguirre）因不滿停車時遭騙40元，一氣之下拿槍擊斃對方。(美聯社)

德州一名男子日前與約會對象到漢堡餐廳吃飯時，被一名騙子騙了40元的停車費，得知這件事後，他按捺不住怒火，中途溜出去射殺對方，之後再裝作若無其事地回餐廳與女方約會。

德州29歲男子阿吉雷（Erick Aguirre）11日與約會對象前往餐廳吃飯，當時兩人將車子停在餐廳的停車場，一名自稱收費員的46歲男子尼克斯（Elliot Nix）便上前向阿吉雷收取停車費，並告知他，每輛車的停車費為20元，但如果有餐廳用餐的收據，就會退他們錢，於是阿吉雷便向他支付了40元。

未料兩人進入餐廳後，店員告訴他們，尼克斯是「知名的停車場騙子」，經常出現在停車場詐騙顧客的錢。這讓阿吉雷忍不住怒火，便藉機找理由離開餐廳一下，之後回到自己車上拿了一把手槍，上前找尼克斯理論，並直接將他一槍斃命。

附近店家目擊者聽見槍聲後立即報警，並看到阿吉雷「手裡拿著槍，若無其事地走回車上」。記錄顯示，阿吉雷把槍放回車上後，又回到餐廳繼續與約會對象用餐，並告訴對方他只是「嚇了一下」那名騙子。

休斯頓警察局發布新聞稿說，警方於晚間7時55分接到一名男子受槍傷的通報，尼克斯被轉送往醫院急救後，因傷勢過重搶救無效身亡，初步調查死因爲背部有槍傷。

警方事後也調閱相關監視器畫面，鎖定了嫌犯阿吉雷，並將當晚他和約會對象約會的畫面公開。女方得知此事後並因致命槍擊案而被通緝訊問後，也說明了當晚事發經過，並協助警方逮捕阿吉雷。阿吉雷被控犯下謀殺罪，若罪名成立，可能被判終身監禁。女方律師表示，「因為她想要做正確的事，所以她挺身而出說出她所知道的事」。

記錄顯示，阿吉雷2017年因在德州聖帕特里西奧郡（San Patricio County）使用致命武器嚴重襲擊他人而被判處10年緩刑，未料又發生槍擊案。阿吉雷27日出庭受審時，被法官要求支付20萬元保釋金，截至目前，仍被關押獄中。

德州 槍擊 警察

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