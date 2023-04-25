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又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

2年前誤將手槍當電擊槍打死非裔 明州前女警服刑16月出獄

記者張聲肇／綜合報導
誤以為手槍是電擊槍而打死非裔青年，被判兩年徒刑的明尼蘇達州前警察波特服刑滿16個月，24日獲釋出獄。(美聯社)
誤以為手槍是電擊槍而打死非裔青年，被判兩年徒刑的明尼蘇達州前警察波特服刑滿16個月，24日獲釋出獄。(美聯社)

誤以為手槍是電擊槍而打死非裔青年，被判兩年監禁的明尼蘇達州前警察波特(Kim Potter)服刑滿16個月，24日獲釋出獄。

根據明尼蘇達州法律，判刑確定的囚犯通常服刑滿三分之二刑期即可假釋出獄，剩下時間接受監管。明州監獄局發言人史固格曼(Andy Skoogman)說，波特的假釋期12月21日結束，這段時間，她將住在威斯康辛州。

2021年4月，時任布魯克林中心市警局警員的波特，因處理交通違規把20歲的萊特(Daunte Wright)攔下盤問時，對他開槍，導致死亡。那時候，正好是跪殺黑人佛洛伊德的白人警察蕭文(Derek Chauvin)的受審期，萊特無辜喪命，也引發好幾天示威抗議。

波特說，她以為手握的是電擊槍，錄影紀錄確實顯示，她開槍前大喊了幾聲「電擊槍」。但有26年警察資歷的老手，為何不辨兩種警察工具的差別，則乏人追究。

波特因二級誤殺罪被判處兩年徒刑，假釋前監獄局發布她的照片，顯示50歲的她比兩年前瘦了很多，他的律師格瑞(Earl Gray)說，他也不明白為何她的容顏改變那麼多。

萊特的家人和律師很不滿現已退休的法官瑞傑娜·朱(Regina Chu)判刑太輕，因為州檢察長依法求刑七年以上有期徒刑，萊特的媽媽凱蒂‧萊特(Katie Wright)聽到「謀殺我兒子」的人只判兩年徒刑，說「司法制度再度謀殺他一次。」

被告律師的辯詞是：萊特當時想開車逃跑，波特有權自衛，因此應該輕刑。朱法官也說本案與其他警察過度暴力殺人案，包括弗洛依德案不同，「本案被告只是犯了悲劇性的錯誤」。蕭文被判處22年又6個月徒刑。

審判庭上，波特直接面對萊特的母親說，「凱蒂，我了解母親的愛。很抱歉傷透了你的心……我的心也碎了。」

波特 警察 監獄

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