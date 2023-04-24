德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

德州賈斯坡鎮23日發生槍擊，9名青少年受傷。（示意圖，本報檔案照）

警方表示，德州 賈斯坡（Jasper）鎮今晨發生槍擊 ，9名參加畢業舞會後續攤派對的青少年受傷。警方本周將在小鎮的中學加派警力維安。

路透報導，賈斯坡鎮位於休斯頓（Houston）東北約215公里，居民約7200人。事發地點在鎮上的一處民宅。

賈斯坡郡警局指出，傷者均無生命危險，分別送往兩家醫院，但沒說槍手有幾人等細節；警方聲明稱「全案正在調查，已帶回關係人偵訊」。

當地KBMT-KJAC電視新聞報導，傷者年齡從15歲到19歲不等。報導稱賈斯坡高中22日晚間在教堂會議廳舉行畢業舞會，但槍擊是發生在舞會後的續攤派對。

一周前，在阿拉巴馬州 達德維爾（Dadeville）小鎮一場「甜蜜16歲」慶生派對中也發生槍擊案，造成4死32傷；5名犯嫌被控殺人罪。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）去年指出，槍支已成為美國兒少致死的主要原因，超過機車肇事。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，賈斯坡鎮稍晚又傳出第2起槍擊，警方不排兩起槍擊案之間可能有關聯。