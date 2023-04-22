康州槍案 12歲女童坐車內無辜中彈亡 另3人傷

康乃狄克州 警方21日表示，20日晚間8時30分左右，在哈特福市(Hartford)一輛高速行駛的車朝外開槍，波及無辜民眾，一名12歲女童中彈身亡，另有三人受傷，中槍的三人有槍枝犯罪等犯罪紀錄。

警方表示駕車開槍的嫌犯目標似乎是站在人行道上的三名男子，案發現場位於市中心不遠處的一條住宅街道。

米爾納中學(Milner Middle School)七年級學生斯葵特·皮爾斯(Secret Pierce)在這起快車槍案中不幸遇害，成為哈特福今年的第七個凶殺案受害者，警方表示，皮爾斯當時坐在停駛中的車內，頭部中槍，21日上午死亡。

其他三名中彈的受害者包括16歲、18歲、23歲的男性，有望能保住生命。

警督波伊斯維特(Aaron Boisvert)表示皮爾斯是無辜受牽連的旁觀者。

調查人員正在追查嫌犯，這起槍案被監視器拍到，但影像模糊，警方試圖辨認嫌疑車輛，當局認為開槍的車上有兩人。

截稿前尚無法得知這三名男性成為目標的原因。

市長伯寧(Luke Bronin)表示，警方認識這三人，他們有許多犯罪紀錄，包括持武被捕，其中一人似乎正處於緩刑期，另一人正在等待槍枝犯罪的判決。

伯寧呼籲三人配合警方，「我相信他們知道是誰開槍殺害一個12歲的女孩，不配合調查是無法接受的，這對女孩的家人與親友不公平。」

市學區 學監萊斯利·托雷斯-羅德里格斯(Leslie Torres-Rodriguez)表示，皮爾斯和該學區其他學校提供諮商與其他支援服務，「當這樣的悲劇發生時，確實會有廣泛的影響。對我們來說，皮爾斯是其中一位美麗又有才能的學生。我們已經啟動所有危機支援團隊。」