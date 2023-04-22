大型槍擊案創歷來最頻繁紀錄 幾乎每周1噩夢

今年元旦以來111天內已發生17起大型槍擊案，造成88人死亡，平均每6.53天就會發生一起槍殺悲劇。上月田納西州納許維爾市小學爆發大規模槍擊案，造成六人不幸喪生後，居民到州議會抬棺抗議。(路透)

今年以來，全國平均每6.53天就會發生一宗大規模槍擊 事件，創下歷來發生此類事件最頻繁紀錄；2023年元旦至今111天內已發生17起大型槍擊案，造成88人死亡。之前只有2009年曾在同樣時間內發生如此多椿此類悲劇。

據美聯社與「今日美國報」及東北大學 (Northeastern University)合作維護的數據庫，溯至2006年的資料顯示，美國每年平均有31.1起大規模槍擊案、162人死亡；迄今共有2842人死於此類案件。大規模槍擊案的定義根據聯邦調查局(FBI)標準，係指四人或四人以上死亡的槍擊案，兇手不計在內。

國會恢復半自動步槍禁令的可能性似乎還很遙遠，最高法院去年對審查全國槍枝法制定了新標準，對全國槍枝限制提出質疑。在州或聯邦層面，幾乎沒有跡象顯示會很快出現諸多重大政策變化。

少數幾州試圖實施更多槍枝管制；密西根州長惠特默(Gretchen Whitmer)上周簽署新法，要求對購買步槍和獵槍的人進行犯罪背景調查；該州以前只要求對購買手槍的人進行調查。華盛頓州立法機構19日批准了針對數十種半自動步槍的禁令，將提交州長簽署。

其他州則正經歷新一輪壓力；在保守的田納西州，3月納許維爾私立小學發生六人死亡的大規模槍擊案後，抗議者湧向州議會大廈要求加強槍枝管制。

在聯邦層面，拜登 總統去年簽署具里程碑意義的槍枝暴力法案，加強對年輕槍枝購買者的背景調查，讓槍枝遠離更多家庭暴力罪犯，幫助各州施行紅旗法。

目前無法預測今年大規模槍擊事件是否會持續快速發展下去。東北大學負責監督此數據庫的犯罪學者福克斯(James Alan Fox)表示，「我們不該預期每隔不到七天就發生大規模槍擊案的情況，還期待此情況持續下去；希望不會。」

但專家和倡議者同聲譴責近年來美國槍枝持續氾濫。「社區槍枝安全」(Everytown for Gun Safety)會長范布萊特(John Feinblatt)說：「我們不必這樣生活；我們也不能活在一個無時無刻到處都有槍枝問題的國家。」