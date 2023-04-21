檀香山槍擊案：夏威夷「鬥雞文化」引發的博弈與暴力問題？

檀香山警方向媒體公布槍擊案嫌犯伯格的照片。(美聯社)

「夏威夷 非法鬥雞，無法禁絕的文化血性？」夏威夷當地盛行「鬥雞」活動已久，許多夏威夷人熱愛觀賞腳上紮著刀片的公雞相互打鬥，並以賽局賭博下注——然而鬥雞早已在1884年就被法律明文禁止，地下鬥雞賭局卻仍然在夏威夷屢見不鮮；4月15日清晨，檀香山（Honolulu）發生一起因鬥雞而起的槍擊 案，導致5人中槍、其中2人死亡，這是夏威夷從1999年以來最嚴重的槍擊事件，夏威夷警方為此宣示加強取締非法鬥雞聚賭，但面對悠久的鬥雞傳統，當局該如何處置？為何全國禁令始終無法禁絕夏威夷的鬥雞活動？

在4月15日清晨，檀香山郊區的懷厄奈（Waianae）地區發生槍擊事件，導致導致5人中槍、其中2人死亡，檀香山警方向夏威夷當地媒體《KHON-TV》指出，事件起因是一場深夜的鬥雞活動，觀賞鬥雞的人群為賽果爭吵，隨後升級成肢體衝突，最終導致悲劇發生。

鬥雞活動的進行，是讓兩隻處在發情期、性情因而變得格外兇猛好鬥的公雞放在一起互啄相鬥。圖為印度的鬥雞活動。(美聯社)

槍擊案死者分別為一名34歲男子及59歲女子，警方並未具體說明其是否為賭客或僅是圍觀；事件發生後，檀香山警方即針對開槍嫌犯展開搜捕，至4月18日兩名嫌犯自首，其中一人是16歲的未成年人。

另一名已成年的嫌犯伯格（Jacob Borge，年齡為23歲）被控一級和二級謀殺罪、三項謀殺未遂罪和持槍罪——夏威夷雖然並未全面禁止民眾擁槍，但民眾要擁槍、攜帶，都必須向警方申請許可證，而許可證發放非常嚴格、簽發的數量極少。

由於嚴格的槍枝限制，槍擊事件在夏威夷非常少見，發生在4月15日的槍擊案是從1999年以來最嚴重事件，引發當地公部門和許多居民對於鬥雞帶來暴力事件的不安，警方宣示加強取締非法聚賭，而鬥雞活動在夏威夷文化中扮演的角色、與全國禁令之間的矛盾，也再次被端上檯面討論。

檀香山當地電視台《KITV4》報導4月15日這起因鬥雞而起的槍擊案。(電視截圖)

鬥雞活動的進行，是讓兩隻處在發情期、性情因而變得格外兇猛好鬥的公雞放在一起互啄相鬥，在進行時經常在雞腳紮上刀片，讓戰鬥更增添血腥的可觀性，對動物健康極為不利。早在1884年夏威夷當地法律就禁止鬥雞，美國各州也都有鬥雞禁令，到了2019年時任美國總統川普更簽署聯邦法律，禁止在美國領土上用任何一種動物來相鬥。

但儘管法律明文禁止，鬥雞活動仍然在美國部分地區盛行，夏威夷就是其一，許多夏威夷人將鬥雞視為生活娛樂的一部分——《美聯社》指出，夏威夷有眾多的菲律賓移民後裔，這些移民社群連帶將菲律賓當地的鬥雞活動引進夏威夷，隨著鬥雞在夏威夷盛行，如今許多愛好鬥雞的夏威夷人已將鬥雞視為夏威夷文化的一部分。

鬥雞進入文化生活，也讓執法部門難以查緝禁絕這項活動，夏威夷警方表示，非法的地下鬥雞往往以高度組織的私人活動形式進行，安排鬥雞活動者通常會選在隱密、偏遠的私人房產內進行，這類地點往往偏僻到沒有柏油道路，只能通過灌木叢設法進入，例如發生槍擊案的懷厄奈就屬此類。

除了地點隱蔽之外，鬥雞活動的非法性質和緊緊伴隨的聚賭，也意味著其背後經常有更大的犯罪組織，檀香山警察 局長羅根（Joe Logan）在對外聲明中表示，正因如此，所以即使鬥雞地點周圍的居民知情，也因害怕遭到報復而不敢介入報案。

夏威夷毛伊島（Maui）前警察局長亞布塔（Gary Yabuta）也指出：

「參加鬥雞的都是土生土長的當地人，把鬥雞世代相傳...在鬥雞者之間有一句諺語是這麼說的：『它流淌在我的血液中』。」

亞布塔如今的職位是夏威夷緝毒執行主任，他表示自己目前打擊毒品的工作計畫同樣關注鬥雞活動，原因仍是鬥雞背後的組織犯罪，那些犯罪集團也涉入販毒——亞布塔指出，一場鬥雞經常可以吸引數百人下注，賭注總金額超過10萬美元，這些為數不低的金流也是執法部門追蹤關注的對象。

進行鬥雞時，經常在雞腳紮上刀片，讓戰鬥更增添血腥的可觀性，對動物健康極為不利。圖為印度的鬥雞。(美聯社)

「鬥雞是夏威夷文化」的觀點，讓查禁變得困難，但其引起的治安問題卻也不容忽視——懷厄奈鄰里委員會主委卡哈納莫庫–照屋（Kahanamoku-Teruya）表示，許多鬥雞愛好者往往在成長過程中伴隨鬥雞，經驗可能是家人養了鬥雞、與家人一起觀看鬥雞、或是靠鬥雞賺錢 ，因此理所當然視鬥雞為自身文化，但她認為文化觀點不應成為非法鬥毆甚至槍擊的藉口，她直指：

「這不是文化權利，這是非法的。」

除夏威夷之外，鬥雞也存在於美國其他地區，例如2022年12月，阿拉巴馬州有7人因在一個可容納150人的體育場舉行鬥雞而被判刑；2022年8月，南加州當局阻止了一場大型鬥雞活動，並因此不得不對將近150隻公雞進行安樂死處置。

在2019年禁鬥任何動物的全國禁令實施之後，關島有一名商人林桑安（Sedfrey Linsangan）對此提起訴訟，指稱該禁令違憲，林桑安想藉此捍衛的正是鬥雞，他在法庭上表示，飼養鬥雞和比賽是自己「文化、習俗、和傳統的一部分。」不過2021年林桑安的訴訟被駁回。