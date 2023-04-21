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密蘇里少年按錯門鈴挨槍 路易斯安納州30年前有類似事件

中央社／舊金山20日專電
美國近日驚傳一名16歲黑人青少年亞爾（圖右）只因在接兄弟姊妹的路上「搞錯地址」而被一名84歲的白人房主萊斯特（圖左）開槍擊傷的事件，後者如今面臨2項重罪指控。（路透）
美國近日驚傳一名16歲黑人青少年亞爾（圖右）只因在接兄弟姊妹的路上「搞錯地址」而被一名84歲的白人房主萊斯特（圖左）開槍擊傷的事件，後者如今面臨2項重罪指控。（路透）

密蘇里州16歲非裔少年亞爾（Ralph Yarl）因按錯門鈴遭屋主開2槍受傷，這似曾相似的情景30年前曾發生在一名到路易斯安納州交換的日本學生身上，時年16歲的服部剛丈參加萬聖節派對找錯地址，遭屋主開槍射中胸部身亡。

1992年10月17日的周六夜晚，美國人即將迎接「不給糖就搗蛋」的萬聖節，日本交換學生服部剛丈和寄宿家庭的同齡男孩韋柏海梅克（Webb Haymaker），抱著愉快心情準備前往一場派對。

當晚，服部剛丈一身應景打扮，化身為電影「周末的狂熱」（Saturday Night Fever）裡頭，男星約翰屈伏塔（John Travolta）所飾演角色的模樣。

2名16歲的大男孩循著地址，來到一間有萬聖節裝飾的房子，敲門無人回應，一會兒過後，女主人打開車庫看見2人隨後猛然關上門，她的先生皮爾斯（Rodney Peairs）出來後喊了聲「不許動」（Freeze），剛到美國的服部剛丈沒意識到情況嚴重性，並持續走向前試圖解釋，皮爾斯於是開槍射中他的胸部。

服部剛丈在送醫過程中因失血過多不幸身亡。皮爾斯以誤殺罪名遭到刑事起訴，陪審團卻裁決無罪，理由為正當防衛。

死者的父母提起民事訴訟獲得賠償，卻將最終扣除律師費獲得的金額用來推動槍枝管制，並發起請願，促成美國前總統柯林頓（Bill Clinton）簽署一項法案，對欲購買槍枝者進行背景審查。

這起事件當時引起日本社會震驚，相較於槍枝氾濫的美國，日本對擁槍管制嚴格，若發生槍擊案也多半與組織犯罪有關，無辜命喪槍下的人僅有少數。

時隔30多年，密蘇里州一名16歲非裔少年亞爾，日前去接雙胞胎弟弟，因按錯門鈴遭84歲的白人男屋主萊斯特（Andrew Lester）開2槍，前額和右前臂中彈。此情節宛如當年服部剛丈事件的翻版。

紐時報導，自COVID-19疫情爆發及非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死後，購買槍枝的人數顯著增加。美國超過30州允許民眾對抗暴力犯罪時，使用致命武器以自我防衛。

華府的反槍枝暴力組織（Global Action on Gun Violence）創辦人羅威（Jonathan Lowy）表示，當民眾變得越來越偏執和過度憂心，這時有人前來敲門，便容易導致悲劇發生。

哈佛大學一項研究報告則發現，比起防禦外來攻擊，武器更常被民眾用來輕生、偷竊、或「意外開槍」。

華郵引述服部剛丈的故事，表示在美國槍枝控管上，服部剛丈的父母其付出貢獻甚至比美國人更多，然而近期的槍案意外，代表30多年過去，美國槍枝問題幾乎停留在原地。

服部剛丈的高中同學西川圭佑（音譯）在1993年赴美就讀，並參與推動槍枝控管，2017年，拉斯維加斯發生大規模槍擊案造成60人死亡，當時他告訴朝日新聞，多年來美國槍枝情況「沒有任何改變」，他說，「我想槍擊案永遠不會停止」。

2018年佛羅里達發生校園槍擊案導致17人遇害後，服部剛丈的母親還曾上街參與日本家鄉名古屋舉辦的遊行；去年10月，服部剛丈逝世屆滿30年，他的70多歲雙親終於宣布卸下扛在肩上的沉重任務，但內心仍期盼年輕一代不要放棄，持續為槍枝管制帶來改變。

日本 槍擊 萬聖節

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