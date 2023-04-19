緬因州2凶案4死3傷1嫌被逮 警方：2案有關連
緬因州鮑登鎮(Bowdoin)一民宅18日發生命案，警方發現在屋內四名死者遭槍擊身亡；稍後，在25哩外亞慕斯鎮(Yarmouth)295號州際公路上一輛汽車遭槍擊，車上三人受傷。警方說這兩案有關連，已逮獲一名兇嫌。
緬因州警局發言人摩斯(Shannon Moss)暫不透露在押嫌犯的身分及作案動機，只說兩案有關。
295州際公路槍擊發生後，大批警察荷槍實彈趕抵現場，並在匝道搜索一輛汽車的後車廂。該車前方擋風玻璃上明顯有兩個彈孔。目擊者告訴媒體，有人被上了手銬。
亞慕斯人口9000，位於緬因州最大城市波特蘭北方12哩，藉295號公路直通緬因首府奧古斯塔。鮑登是人口僅3000的小鎮。
沙加多霍克郡警長梅瑞(Joel Merry)說，「我們很有信心，此刻公眾安全已無直接威脅。」該郡警察正在協助處理鮑登鎮的案情。
命案凶宅位於林木茂密地區，須經過很長的石子路才能抵達，10輛執法單位的車子和一輛犯罪現場多功能車停在外頭。
緬因州運輸局官員說，295公路南向路段應州警要求，實施封閉，結果造成州際公路亞慕斯路段大批車輛回堵。
公路附近羅斯蒙市場麵包店員工費爾克(Lenora Felker)說，她看到大家紛紛來到市場，數十名警察聚集過來，公路封閉，立刻感覺有什麼大事就要發生。
警察沿著每家商店詢問是否看到「滿身泥濘在逃命」的人，費爾克說，店裡客人她都認識，沒看到任何「不尋常」的人。
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