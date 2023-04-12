肯州銀行5死8傷槍案 兇手背後開槍打死女職員 警方馳抵3分鐘擊斃
肯塔基州老國家銀行(Old National Bank)槍擊案兇手施特金(Connor Sturgeon)10日犯案的六天前合法從槍店購得作案步槍，逞凶過程共九分鐘，警方接獲報案三分鐘內抵達現場。警方表示，施特金開槍傷人後，一度坐在大廳休息，等候警方抵達。
肯州路易維爾市中心老國家銀行前行員施特金10日上午8時許，在銀行尚未對外開放、員工開朝會之際，持AR-15突擊步槍闖進會議室行兇，打死五人，擊傷八人。後來與警方對峙駁火時，遭警方擊斃。
施特金透過Instagrm直播犯案過程，影片已從網路下架，但當局取得的畫面顯示，一名女子和施特金道早安，施特金告訴她「妳必須離開這裡」，接著企圖對她開槍，卻因忘記打開步槍保險也沒裝子彈而未能得逞，這名女子連忙逃跑；施特金旋即裝彈、開保險，再次朝女子背部開槍，女子應聲倒地，施特金隨後用這把這個月4日才在當地槍店合法購得AR-15突擊步槍開始連環射擊。
警方根據畫面研判，施特金開槍傷人約一分鐘後，在大廳休息，好似埋伏等候警方到場，首批警員在那之後的兩分鐘內到場，雙方交火。
警方11日公布警員隨身攝影機錄下的槍戰過程；路易維爾都會警察局副局長韓佛瑞(Paul Humphrey)表示，警方10日上午8時38分接獲報案電話，三分鐘後抵達現場化解威脅。
畫面顯示，員警開車抵達現場，還沒下車，便遭施特金便開火射擊；韓佛瑞表示，銀行前方滿地都是碎玻璃，因為反光的緣故，警員看不清藏身建築內部的施特金。
另一段畫面顯示，曾在老國家銀行工作的施特金手持步槍，出現在銀行建築內；警方表示，他早已設好突襲位置，以便警員抵達時先發制人。
警員加洛維(Cory Galloway)從巡邏車中取出一把步槍，說道「掩護我」；隨後，加洛維與案發前十天才剛從警校畢業的警員威爾特(Nickolas Wilt)趨前，兩人從階梯走向銀行前門，施特金朝他們發射多輪子彈。
威爾特在過程中頭部中彈，而加洛維躲在水泥花盆後方閃避攻擊。支援警力到達後，現場傳出更多槍響。加洛維朝歹徒開槍，接著喊：「我認為他中彈了」。加洛維閃過致命攻擊，但肩膀遭子彈擦傷。
韓佛瑞表示，從畫面中可見當時現場情況緊張，警員英勇及時制伏歹徒，拯救更多性命；路易維爾市長發言人表示，當局計畫公布報案電話的錄音檔。
警方已持搜索票到施特金的住處搜索，但未公布找到哪些證據，犯案動機仍待調查。
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