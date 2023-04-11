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美媒：解放軍「已準備一戰」軍演曝控制西太平洋野心

肯州5死8傷槍案細節 兇手6天前合法購槍 背後開槍打死女職員

肯州5死8傷槍案細節 兇手6天前購槍 背後開槍打死女職員

編譯陳韻涵／綜合11日電
肯塔基州老國家銀行槍擊案，銀行大廳攝影機拍攝到兇手施特金手持突擊步槍站在破碎的大門後面，佔好位置，似乎準備先發制人。(路透)
肯塔基州老國家銀行槍擊案，銀行大廳攝影機拍攝到兇手施特金手持突擊步槍站在破碎的大門後面，佔好位置，似乎準備先發制人。(路透)

肯塔基州老國家銀行(Old National Bank)槍擊案兇手施特金(Connor Sturgeon)10日犯案的六天前合法從槍店購得作案步槍，逞凶過程共九分鐘，警方接獲報案三分鐘內抵達現場。警方表示，施特金開槍傷人後，一度坐在大廳休息，等候警方抵達。

肯州路易維爾市中心老國家銀行前行員施特金10日上午8時許，在銀行尚未對外開放、員工開朝會之際，持AR-15突擊步槍闖進會議室行兇，打死五人，擊傷八人。後來與警方對峙駁火時，遭警方擊斃。

施特金透過Instagrm直播犯案過程，影片已從網路下架，但當局取得的畫面顯示，一名女子和施特金道早安，施特金告訴她「妳必須離開這裡」，接著企圖對她開槍，卻因忘記打開步槍保險也沒裝子彈而未能得逞，這名女子連忙逃跑；施特金旋即裝彈、開保險，再次朝女子背部開槍，女子應聲倒地，施特金隨後用這把這個月4日才在當地槍店合法購得AR-15突擊步槍開始連環射擊。

大廳休息 埋伏等候警察

警方根據畫面研判，施特金開槍傷人約一分鐘後，在大廳休息，好似埋伏等候警方到場，首批警員在那之後的兩分鐘內到場，雙方交火。

警方11日公布警員隨身攝影機錄下的槍戰過程；路易維爾都會警察局副局長韓佛瑞(Paul Humphrey)表示，警方10日上午8時38分接獲報案電話，三分鐘後抵達現場化解威脅。

畫面顯示，員警開車抵達現場，還沒下車，便遭施特金便開火射擊；韓佛瑞表示，銀行前方滿地都是碎玻璃，因為反光的緣故，警員看不清藏身建築內部的施特金。

警：兇手設好突襲位置

另一段畫面顯示，曾在老國家銀行工作的施特金手持步槍，出現在銀行建築內；警方表示，他早已設好突襲位置，以便警員抵達時先發制人。

警員加洛維(Cory Galloway)從巡邏車中取出一把步槍，說道「掩護我」；隨後，加洛維與案發前十天才剛從警校畢業的警員威爾特(Nickolas Wilt)趨前，兩人從階梯走向銀行前門，施特金朝他們發射多輪子彈。

威爾特在過程中頭部中彈，而加洛維躲在水泥花盆後方閃避攻擊。支援警力到達後，現場傳出更多槍響。加洛維朝歹徒開槍，接著喊：「我認為他中彈了」。加洛維閃過致命攻擊，但肩膀遭子彈擦傷。

韓佛瑞表示，從畫面中可見當時現場情況緊張，警員英勇及時制伏歹徒，拯救更多性命；路易維爾市長發言人表示，當局計畫公布報案電話的錄音檔。

警方已持搜索票到施特金的住處搜索，但未公布找到哪些證據，犯案動機仍待調查。

警員身上攝影機拍攝到兇嫌中槍倒地後，兩名員警持槍小心翼翼地接近。(路透)
警員身上攝影機拍攝到兇嫌中槍倒地後，兩名員警持槍小心翼翼地接近。(路透)

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