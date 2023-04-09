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封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

南卡海灘數百人聚會驚傳槍響 6人受傷

中央社／南卡羅來納州棕櫚島8日綜合外電報導

美國南卡羅來納州警方表示，南卡一處海灘昨天舉辦集體翹課聚會活動，大量青少年參與其中，期間竟有人開槍，造成6人受傷。

美聯社報導，案發時間為下午5時20分左右，地點在月桂堤（Myrtle Beach）以南約151公里的棕櫚島（Isle of Palms）。

棕櫚島警長科內特（Kevin Cornett）在記者會中表示，事發當時海灘上聚集數百名遊客，包括自行放假的中學生在內，現場發生數起爭執，隨後便傳出槍響。

科內特說，6名傷者的傷勢未危及性命，其中一些人被救護車載往醫院，其餘傷者自行就醫；有5名受害者是青少年，其餘一人為30多歲女性。

科內特表示，有幾個人因武器相關指控遭到拘留，但警方無法說明開槍的人是否被捕，以及現場發現的槍枝是否用於作案，目前還在調查當中。

南卡羅來納州

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