田納西州小學6死槍案 兇手3把槍15分鐘連開152槍
上月27日田納西州納許維爾聖約小學(Covenant School)槍擊案奪走六條人命，警方3日表示，行凶的28歲校友奧黛莉‧伊莉莎白‧黑爾(Audrey Elizabeth Hale)費時數月規畫這起攻擊，15分鐘內以三把槍共開了152槍。
納許維爾都會警察局調查黑爾留下的遺書、手稿等資料宣布，黑爾為單獨犯案並將持續調查犯案動機。
警方表示，黑爾當時手持兩把突擊式半自動步槍與一把手槍闖進聖約小學，共開了152槍，其中126槍來自步槍，26發來自手槍。
聖約小學槍案的最新進展，正逢共和黨籍州長李伊(Bill Lee)面臨採取行動的壓力，表態支持審查田州槍枝法規之際。
數千名抗議群眾3日上街遊行前往州議會大樓與州議員辦公室，與會者絕大多數為納許維爾各級學校的學生。
李伊和共和黨掌控的田州議會領袖呼籲加強校園安全措施，但不願支持民主黨議員倡議的先發制人限槍法案；李伊險些透露支持「紅旗法」(red-flag laws)，此法付與執法人員沒收被視為危險人物者槍械的權利。
李伊在30多位共和黨州議員和20多位民主黨州議員的陪同下召開記者會，他表示將強化校園安全法規，並已分配預算升級實體維安設備等措施，同時擴大校園心理與行為健康聯絡資源。
李伊表示，他尚未與田州參議會司法委員會主席加爾登維爾(Todd Gardenhire)會談，加爾登維爾上周表示不會在此會期中討論槍枝法案。
上一則
FDA放寬規定：65歲以上 可打第2劑2價新冠疫苗
下一則
發射衛星生意失敗 布蘭森旗下維京軌道申請破產
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>
FB留言