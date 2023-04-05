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田納西州小學6死槍案 兇手3把槍15分鐘連開152槍

編譯陳韻涵／綜合4日電
田納西州納許維爾聖約小學監視器捕捉到槍擊案兇嫌黑爾持槍進入校舍的影像，她總共攜帶了三把槍，在15分鐘內連開152槍，造成六人不幸喪生。(路透)
田納西州納許維爾聖約小學監視器捕捉到槍擊案兇嫌黑爾持槍進入校舍的影像，她總共攜帶了三把槍，在15分鐘內連開152槍，造成六人不幸喪生。(路透)

上月27日田納西州納許維爾聖約小學(Covenant School)槍擊案奪走六條人命，警方3日表示，行凶的28歲校友奧黛莉‧伊莉莎白‧黑爾(Audrey Elizabeth Hale)費時數月規畫這起攻擊，15分鐘內以三把槍共開了152槍。

納許維爾都會警察局調查黑爾留下的遺書、手稿等資料宣布，黑爾為單獨犯案並將持續調查犯案動機。

警方表示，黑爾當時手持兩把突擊式半自動步槍與一把手槍闖進聖約小學，共開了152槍，其中126槍來自步槍，26發來自手槍。 

聖約小學槍案的最新進展，正逢共和黨籍州長李伊(Bill Lee)面臨採取行動的壓力，表態支持審查田州槍枝法規之際。

數千名抗議群眾3日上街遊行前往州議會大樓與州議員辦公室，與會者絕大多數為納許維爾各級學校的學生。

李伊和共和黨掌控的田州議會領袖呼籲加強校園安全措施，但不願支持民主黨議員倡議的先發制人限槍法案；李伊險些透露支持「紅旗法」(red-flag laws)，此法付與執法人員沒收被視為危險人物者槍械的權利。

李伊在30多位共和黨州議員和20多位民主黨州議員的陪同下召開記者會，他表示將強化校園安全法規，並已分配預算升級實體維安設備等措施，同時擴大校園心理與行為健康聯絡資源。

李伊表示，他尚未與田州參議會司法委員會主席加爾登維爾(Todd Gardenhire)會談，加爾登維爾上周表示不會在此會期中討論槍枝法案。

共和黨 民主黨 遊行

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