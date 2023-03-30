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田州聖約小學悼槍案6遇害者 第一夫人出席

編譯陳韻涵／綜合29日電
第一夫人吉兒‧拜登29日出席悼念聖約小學6名遇害者的燭光晚會，神情肅穆哀戚。(路透)
第一夫人吉兒‧拜登29日出席悼念聖約小學6名遇害者的燭光晚會，神情肅穆哀戚。(路透)

私立學校維安措施不比公立學校，田納西州聖約小學(Covenant School)槍擊案凸顯私校安全堪慮；第一夫人吉兒‧拜登29日出席悼念六名遇害者的燭光晚會，神情肅穆哀戚。

基督教私立聖約小學監視器畫面顯示，27日槍擊案爆發時，警鈴大作警示燈閃個不停，儘管該校落實許多維安措施，包括雙重上鎖玻璃門等，但玻璃門仍難敵子彈而成為歹徒闖入的破口。

納什維爾長老會領袖葛蘭特(George Grant)說，「不可能阻止持有強大攻擊武器的人通過那扇門，長老會隸屬的教堂和學校沒有正規維安人員，只能靠成員互助合作改善安全」。

美國私校的維安方案大多無法與公立學校匹敵，教育廳聲明指出，田州法律要求各校自行擬定並提交適用私校的安全策略。

私校有時缺乏政府資源以強化維安，但部分州的私校可向州政府申請安全人員、設備與科技，部分聯邦機構也會給予私校維安協助。

全國學校資源官協會(National Association of School Resource Officers)執行主任坎納迪(Mo Canady)表示，私校通常沒有許多公立學校的安全政策，部分私校雇用退役警察，但「我認為納許維爾這宗恐怖案件過後，更多私校不僅會加強維安，也會增聘學校資源官」。

聖約小學和長老會聖約堂(Covenant Presbyterian Church)都與納許維爾長老教會有關，葛蘭特表示，「過去多年來，大多數會堂職員接受訓練並監督其維安安排」。

白宮表示，第一夫人吉兒與歌手雪瑞兒可洛(Sheryl Crow)都出席了29日晚在納許維爾舉行的聖約小學罹難者燭光晚會，悼念罹難的三名學生和三位成人；可洛長期倡議實施嚴格槍管，她曾寫歌緬懷2012年康乃狄克州紐頓(Newtown)小學槍擊案的26名罹難教職員與師生。

槍擊 公立學校 拜登

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